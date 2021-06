Limbo, Prodeus et plus arrivent sur Xbox Game Pass en juillet

Après les récentes annonces à l’E3, la valeur du Game Pass a grimpé en flèche et les prochains jeux arrivant en juillet en font l’une des meilleures offres en matière de jeux. Les jeux ne sont pas tous incroyables, mais il y a un tas de nouveaux vieille titres arrivant aux côtés de nouvelles versions au cours des deux prochains mois.

Il y a tellement de nouveaux jeux qui arrivent sur Xbox que le site dispose désormais d’une page dédiée « Jouer dès le premier jour » pour garder une trace de tout ce qui arrive. Qui comprend Microsoft Flight Simulator, l’Ascent, Psychonauts 2, et plus encore. Sur une autre note, voici la liste des jeux arrivant en juin et juillet dans la version standard du Xbox Game Pass.

Il y a beaucoup de jeux dans cette image. prenez une minute pour traiter si vous avez besoin de https://t.co/5xCB7LQDdjpic.twitter.com/NFCVTiZl8X – Pass de jeu Xbox (@XboxGamePass) 23 juin 2021

Tout d’abord, Worms Rumble de Team17 arrive AUJOURD’HUI sur Xbox Game Pass. Cela offre un combat à 32 joueurs avec des serveurs qui seront certainement plus occupés que d’habitude au cours des prochains jours. 3D Worms n’est pas du goût de tout le monde, mais c’est gratuit, donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est la prochaine étape, qui arrivera le 24 juin. Il s’agit d’un remaster de ce classique NFS et il sera disponible sur console et PC lors de son lancement.

Prodeus est intéressant. Le jeu a été entièrement publié en novembre 2020 sur Steam, et le jeu arrivera désormais sur Xbox Game Pass en avant-première pour PC le 24 juin. C’est un jeu de tir rétro qui a des critiques extrêmement favorables sur Steam, marquant un 10/10 facile.

Immortal Realms: Vampire Wars arrive le 1er juillet sur Cloud, Console et PC. C’est un jeu de stratégie hardcore qui combine la gestion d’empire avec des combats au tour par tour et la construction de deck. Il coche beaucoup de cases de genre et s’applique à un joli marché de niche, mais parfait si vous aimez ce genre de choses. Cela vous coûterait généralement environ 30 € sur Steam, c’est donc un excellent rapport qualité-prix.

Limbo est un classique de tous les temps, un jeu de puzzle à défilement horizontal plusieurs fois primé qui figurait auparavant sur Game Pass. Si vous n’avez jamais joué à ce jeu auparavant, il n’y a vraiment aucune excuse. Sa campagne courte et passionnante est la rupture parfaite avec le rythme rapide d’Apex Legends ou la narration dense de Mass Effect.

Bien que ce soient quelques-uns des points forts des anciens titres arrivant sur Game Pass, les prochains mois verront l’arrivée de certains titres du premier jour, en particulier The Ascent, un RPG de stratégie descendante. De même, Forza Horizon 5 arrive plus tard cette année, avec Halo Infinite et Hades. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec le Game Pass.