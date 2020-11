L’imagination d’Elon Musk ne s’arrête pas! Tesla lance la tequila premium

Quiconque peut encore penser, aujourd’hui, que Tesla n’est « qu’une » marque de voiture électrique, se trompe. Démontrer – encore une fois – la dernière «invention» d’Elon Musk, qui, d’ailleurs, fait peu ou rien pour égaler la conduite: une bouteille de tequila premium!

Tout a commencé par une blague, réalisée par Elon Musk lui-même, le jour du poisson d’avril 2018, dans laquelle le fondateur de Tesla a annoncé une présumée faillite. Cela étant, désespéré et dans le but de « noyer ses peines », le millionnaire a publié une photo de lui-même, évanoui à côté d’un Model 3, soi-disant « entouré de bouteilles de Teslaquila ».

Tesla fait faillite

Palo Alto, Californie, 1er avril 2018 – Malgré des efforts intenses pour collecter des fonds, y compris une vente de masse ultime d’oeufs de Pâques, nous sommes tristes d’annoncer que Tesla a complètement et totalement fait faillite. Tellement en faillite, vous ne pouvez pas y croire. – Elon Musk (@elonmusk) 1 avril 2018

Il existe de nombreux chapitres sur la faillite et, comme les critiques le soulignent à juste titre, Tesla les a * tous *, y compris le chapitre 14 et demi (le pire). – Elon Musk (@elonmusk) 1 avril 2018

Elon a été retrouvé évanoui contre une Tesla Model 3, entouré de bouteilles « Teslaquilla », les traces de larmes séchées toujours visibles sur ses joues. Ce n’est pas une déclaration prospective, car, de toute évidence, à quoi ça sert? Joyeux nouveau mois! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 – Elon Musk (@elonmusk) 1 avril 2018

Boisson inconnue, sans parler, par son nom, de la célèbre eau-de-vie mexicaine Tequila, le post, publié sur le réseau social Twitter, a fini par déclencher de nombreuses réactions de la part de ses followers, beaucoup d’entre eux appelant même à ce qu’il devienne une réalité. une telle boisson.

Une blague, pourtant oubliée dans l’écume du temps, la vérité est que « Teslaquila », ou Tesla tequila, est maintenant devenue une réalité et peut même être achetée. Etant ainsi décrit par la marque elle-même:

«Nous présentons Tesla Tequila, un petit lot exclusif de tequila de première qualité, 100% agave, fabriqué à partir d’agaves des hautes terres et des basses terres, et utilisant des sources durables. Vieilli pendant 15 mois en fûts de chêne français, puis placé dans des bouteilles en verre soufflé à la bouche, Tesla Tequila fait référence aux fruits secs, avec une légère note de vanille, pour se terminer par une finale équilibrée de poivre de cannelle. Et cela peut être mieux apprécié comme une gorgée de tequila ».

La bouteille de tequila Tesla

En plus du liquide lui-même, un mot aussi pour le flacon insolite, au format ray, dans une allusion claire à la genèse de la marque de voiture 100% électrique. Et la seule chose qui manque est le nom curieux qui a tout déclenché – Teslaquila -, dans ce cas, par l’interdiction de l’entité qui réglemente le secteur de la tequila.

La désignation qui vient d’être rejetée par le régulateur du secteur de la tequila

En conclusion, disons simplement que la Tequila de Tesla est déjà en vente aux États-Unis, où elle coûte 250 €, quelque chose comme 212 euros. Une valeur qui, nous n’en doutons pas, n’effraiera guère de nombreux fans indéfectibles d’Elon Musk et de sa Tesla …

