L’image du teaser de l’Armée des morts de Zack Snyder a Bautista et son équipage prêts pour une guerre de zombies

Dave Bautista et son groupe de mercenaires sont tous préparés et prêts pour un braquage dans la dernière image du prochain film d’action du réalisateur Zack Snyder Armée des morts. Parallèlement à la nouvelle image du film, Snyder a discuté du projet, quelque chose qui le décrit comme étant « mon petit film ».

« J’ai essayé d’y arriver d’une manière super intime et personnelle. Ce n’est pas fait par un comité. C’est définitivement un film incroyablement personnel et singulier. »

La confirmation que Armée des morts devrait être un gros plus pour les fans du réalisateur, dont l’expérience difficile Ligue de justice est maintenant bien documenté. Mais n’ayez crainte, comme Zack Snyder ne veut pas dire que Armée des morts sera à petite échelle mais plutôt en sensibilité, avec le Homme d’acier réalisateur dans l’espoir d’avoir conçu une sortie d’action intime, lui donnant l’opportunité de créer des personnages bien équilibrés et de creuser dans ce qui les motive.

Réalisé par Zack Snyder, à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Shay Hatten et Joby Harold, basé sur une histoire de Snyder, Armée des morts est clairement un projet très personnel pour le cinéaste qui divise, et suivra Bautista avec une distribution d’ensemble qui comprend Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Michael Cassidy, Garret Dillahunt, et Omari Hardwick en tant que groupe de mercenaires qui complotent un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies.

Une grande partie des battements du personnage proviendrait de la relation centrale compliquée entre Scott Ward de Dave Bautista et Ella Purnell en tant que sa fille Kate Ward. Bien sûr, le drame père et fille ne devrait pas trop distraire de l’action zombie, Snyder se plongeant un peu plus dans le genre zombie bien exploré et cherchant à changer un peu la représentation des morts-vivants.

« Dès la première conceptualisation du film, ils allaient être ces zombies évolués. Nous les traitons un peu comme des loups, un peu comme un chien. Ils ne sont pas nécessairement pleinement réalisés et parlent ou quoi que ce soit. Mais ils peuvent s’organiser. »

Snyder a également décrit ses zombies comme « semi-conscients », dans le but ultime de faire en sorte que le public sympathise avec les morts-vivants ambulants comme ils ne l’ont jamais fait auparavant. Les zombies font partie des monstres les plus représentés dans le genre de l’horreur, Snyder espérant sans aucun doute qu’en peaufinant un peu la tradition et en lançant des zombies de toutes sortes de formes, de tailles et de degrés d’intelligence à Bautista et à son équipage, il pourra donner Armée des morts sa propre approche unique des goules emblématiques.

Armée des morts devrait faire ses débuts sur Netflix le 21 mai 2021, Netflix investissant beaucoup de temps et d’argent dans la création d’une franchise. Il a déjà été annoncé qu’un film préquelle, dont le développement a commencé en octobre 2020, est en préparation avec Matthias Schweighöfer qui devrait diriger et jouer. Une série animée intitulée Armée des morts: Vegas perdu également dans le pipeline, qui se concentrera autour de certains des personnages de Armée des morts pendant les premières phases de l’épidémie de zombies. Cela nous vient grâce à Games Radar.

