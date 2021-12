L’image du premier aperçu de Quand vous aurez fini de sauver le monde présente Finn Wolfhard et Julianne Moore

Une première image a été partagée montrant Finn Wolfhard et Julianne Moore dans Quand vous aurez fini de sauver le monde, une comédie dramatique de Jesse Eisenberg, qui lui sert également de premier réalisateur. L’image présente Wolfhard et Moore comme un duo original de mère et de fils qui portent des vêtements d’hiver. Wolfhard porte un bonnet, un manteau et un sac à dos tandis que Moore porte des lunettes à monture large. Les deux semblent se diriger quelque part, mais on ne sait pas encore où cela peut être.

Quand vous aurez fini de sauver le monde est basé sur le roman de 2020 du même titre écrit par Jesse Eisenberg. Le livre raconte l’histoire de Nathan, Rachel et de leur fils Ziggy et joue avec le temps alors que nous les rencontrons à différents moments de leur vie. La production de livres audio de ce roman a été un grand succès, remportant un prix Audie pour la meilleure œuvre originale en 2021. Le livre audio mettait également en vedette Wolfhard dans le même rôle, ainsi que Kaitlyn Dever dans le rôle de Rachel et Eisenberg comme narrateur.

L’adaptation cinématographique semble se concentrer davantage sur la relation entre Ziggy et sa mère et présentera quelques différences par rapport au roman. Voici le synopsis partagé par Sundance :

« Depuis son studio à la maison, Ziggy, un lycéen, interprète des chansons folk-rock originales pour une base de fans en ligne en adoration. Ce concept mystifie sa mère formelle et coincée, Evelyn, qui dirige un refuge pour les survivants de violence domestique. Alors que Ziggy est occupé à essayer d’impressionner sa camarade de classe socialement engagée Lila en rendant sa musique moins bubblegum et plus politique, Evelyn rencontre Angie et son fils adolescent, Kyle, lorsqu’ils cherchent refuge dans son établissement. Elle observe un lien entre les deux qui lui manque avec son propre fils, et décide de prendre Kyle sous son aile contre son meilleur instinct.





En plus d’être le premier crédit d’Eisenberg en tant que réalisateur, il s’agit également de la première production de long métrage de Fruit Tree, une société de production cinématographique et télévisuelle dirigée par l’actrice primée Emma Stone et son mari Dave McCary avec Ali Herting d’A24. .

Stone et Eisenberg ont l’habitude de travailler ensemble dans le passé, y compris les deux films Zombieland. Wolfhard sort d’une récente apparition dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà tandis que la dernière apparition de Moore était dans Cher Evan Hansen.

Quand vous aurez fini de sauver le monde n’a pas de date de sortie actuelle en salles, mais il aura sa première mondiale au Sundance Film Festival le 22 janvier 2022.





