L’image de la puce 5G dans les vaccins Covid est en fait le circuit d’une pédale pour guitares

Avec l’arrivée officielle du premier vaccins contre Covid-19 l’activité en ligne de ceux qui, sans bases scientifiques, ne croient pas en l’efficacité de l’une des armes les plus efficaces contre les pandémies et les épidémies que l’humanité ait jamais eues à sa disposition ne pourrait que s’intensifier en ligne. Parmi les exemples de désinformation qui circulent le plus en ligne, il y en a un particulièrement bizarre, qui dépeint le schéma de fonctionnement des prétendues puces 5G qu’une minorité de personnes pense que les doses de vaccin distribuées ces dernières semaines sont cachées. La nouvelle est clairement un canular: le schéma représente le circuit électrique présent à l’intérieur d’un pédale pour guitares électriques.

L’origine du contenu en Italie peut être retracée – comme par exemple Open – à Télégramme et Twitter, mais en réalité, les théoriciens du complot insistent depuis un certain temps sur le canular des puces 5G dans les vaccins. L’histoire n’a pas de fondement scientifique, mais il unit deux des chevaux de guerre avec une perfection suspecte théoriciens du complot: que la 5G était nocive et que les vaccins ne servent pas leur véritable objectif. Jusqu’à il y a quelques années, en fait, les pistes no-5G et no-vax étaient séparées: les premières visaient à démontrer que les ondes électromagnétiques provenant des antennes provoquaient des maladies; le second, que les vaccins provoquaient l’autisme. Avec l’arrivée du Covid-19 et l’annonce des vaccins, les craintes infondées de ces deux groupes ont fusionné pour donner vie à un nouveau canular.

Née de façon absurde, la théorie selon laquelle les flacons de vaccins contiennent des puces électroniques pour la connexion aux réseaux cellulaires de cinquième génération s’est étendue à qui est alors vraiment convaincu sa plausibilité. Ceci est démontré par la dernière image qui s’est répandue en Italie depuis les derniers jours de l’année: le circuit représenté est accompagné d’un texte manifestement ironique, qui décrit la puce 5G insaisissable comme un appareil, fonctionnant grâce à la chaleur corporelle et capable de capter des commandes externes en utilisant Internet mais aussi d’altérer «la psyché» avec des commandes variables. La prémisse, « Les Russes ont réussi à retirer les nanopuces du vaccin Pfizer et ont publié un schéma de fonctions », était cependant suffisante pour stimuler l’imagination du no-vax et du no-5G, à tel point que le contenu a commencé à circuler hors de nos frontières.