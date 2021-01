L’image d’aperçu du garde du corps de l’épouse du tueur à gages présente Antonio Banderas comme le méchant

Nous avons maintenant notre premier aperçu officiel de la prochaine suite d’action-comédie de Lionsgate Garde du corps de la femme du tueur à gages grâce à une image nouvellement publiée, et les choses ne vont pas bien pour notre trio héroïque, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek. Attaché à des chaises et à la recherche de tout le pire pour l’usure (en particulier Reynolds), l’image nous donne également notre premier regard sur Desperado et Le masque de Zorro La star Antonio Banderas, qui, si son personnage reste actuellement un mystère, jouera sûrement le méchant de la pièce.

Voici une première image exclusive au monde de la suite de la comédie d’action The Hitman’s Wife’s Bodyguard, mettant en vedette Salma Hayek aux côtés de Samuel L.Jackson, Ryan Reynolds et Antonio Banderas. En savoir plus: https://t.co/36bwGeXKPzpic.twitter.com/zapsSqiLU3 – Empire Magazine (@empiremagazine) 18 janvier 2021

Être battu et ensanglanté est quelque chose auquel les personnages de Jackson et de Reynolds sont sans aucun doute habitués à présent, à la suite des événements du premier film, 2017. Garde du corps du tueur à gages. Suivant Dead Pool la star Ryan Reynolds en tant que principal agent de protection au monde, Michael Bryce, dont la carrière a fortement diminué à la suite d’une mission ratée, Garde du corps du tueur à gages fait équipe avec Reynolds et l’icône hollywoodienne Samuel L Jackson dans le rôle de Darius Kincaid, l’un des assassins les plus célèbres au monde qui est sur le point de témoigner à la Cour pénale internationale.

Le garde du corps implacable et l’assassin manipulateur sont à l’opposé de la balle depuis des années et se font la tête alors qu’ils sont jetés ensemble pendant 24 heures follement scandaleuses. Au cours de leur voyage d’Angleterre à La Haye, ils rencontrent des poursuites en voiture à grande vitesse, des escapades en bateau extravagantes et un dictateur impitoyable d’Europe de l’Est qui cherche leur sang. Les deux hommes doivent mettre de côté leurs différences s’ils espèrent survivre et se rendre au tribunal. Réalisé par Patrick Hughes, le film met en vedette Gary Oldman, Salma Hayek et Élodie Yung aux côtés de Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson.

Alors que le premier Garde du corps de Hitman n’a pas reçu un accueil plutôt froid de la part des critiques, le public a bien réagi aux escapades copains de Reynolds et Jackson, le film récoltant finalement un très bon montant de 180,6 millions de dollars contre un budget de production de 30 millions de dollars.

Prochaine suite, Garde du corps de la femme du tueur à gages voit Patrick Hughes reprendre la place du directeur. Travaillant à partir d’un scénario écrit par Tom O’Connor et Brandon et Phillip Murphy, le suivi montre que Sonia Kincaid de Salma Hayek, épouse du tueur à gages de Jackson Darius, joue un rôle très central. Reprenant quatre ans après les événements du film original, le garde du corps de Reynolds Michael Bryce a poursuivi son amitié avec le tristement célèbre assassin de Jackson, Darius Kincaid. Bien sûr, ce n’est pas une amitié ordinaire, et le couple doit à nouveau se lancer dans une nouvelle aventure pour sauver Sonia d’une toute nouvelle menace.

Le réalisateur Patrick Hughes a réussi à se disputer un casting encore plus étoilé que la première fois, avec Garde du corps de la femme du tueur à gages mis à jouer un ensemble qui comprend les goûts de Antonio Banderas, Frank Grillo (La purge: l’anarchie), Richard E. Grant (Logan), Tom Hopper (Umbrella Academy), et même Morgan Freeman.

Garde du corps de la femme du tueur à gages devait initialement sortir le 28 août 2020, mais en raison de la conjoncture mondiale actuelle, le film a été retardé et sortira maintenant sur les écrans presque un an plus tard, le 20 août 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Empire.

