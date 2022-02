Lily James : voici comment l’actrice est passée de ‘Cendrillon’ à Pamm et Tommy

ÉTOILE+

L’actrice a révélé à Entertainment Weekly tous les changements qu’elle a dû apporter pour répondre aux exigences du personnage de la série qui est sur Star+.

©Getty imagesLily James

Pam et Tommy C’est l’une des dernières séries qui a été créée Étoile+ et son protagoniste est Lily James. Pour mener à bien ce projet, l’actrice était différente et a dû passer par un long processus de transformation qui impliquait un entraînement physique intensif et de nombreuses heures assises dans le département maquillage.

David William et Barry Lee ils étaient chargés de faire le changement pour se conformer aux aspects du personnage. En ce sens, le protagoniste a assuré dans une interview à Entertainment Weekly : « Je me sentais vraiment athlétique, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps et une énorme confiance est venue de là. Maintenant, je me sens moins gêné sur la plage ».

« C’était vraiment merveilleux de se sentir comme ça, de se sentir comme ça dans mon propre corps. Cependant, c’était vraiment difficile, bien que gratifiant. » détaillé.

Lily James sa popularité a commencé dans les films ‘Cendrillon’ et ‘Mamma Mia!’. Dans ce cadre, il a détaillé comment l’ensemble de la procédure était : « J’étais dans la chaise de maquillage à 3h30 du matin et il y avait un processus de quatre heures pour obtenir le look de Pamela. Yeux, perruque, dents, il y a eu tout un processus [..] Nous avons exploré des tonnes de prothèses différentes comme le nez, le menton, les sourcils, le front, mais au final nous en avons éliminé le plus possible. »a-t-il pointé.

« Je pense qu’ils ont fait un excellent travail. J’ai été vraiment surpris de ce qu’ils ont pu faire. », a indiqué le processus final qui sera vu dans Pam et Tommy. En ce qui concerne les aspects physiques, il a commenté que « Le morceau de poitrine était incroyable. Tu ne saurais jamais, jamais que ce n’est pas moi, c’était choquant. » « Nous avons triché avec mes propres seins et découvert des tenues et des choses pour camoufler ou cacher et simuler l’illusion qu’ils sont plus gros »il ajouta.

Même le bronzage était nécessaire à utiliser dans la série. Compte tenu de cet aspect, James a assuré : « Je n’arrive pas à bronzer, peu importe mes efforts. J’ai des taches de rousseur et un peu de bronzage, mais pas vraiment. Alors je suis devenu de très bons amis avec mon bronzage en spray. ».

Scènes intimes de la série

En dialogue avec The Sun, l’actrice de ‘Mamma Mia : Here We Go Again !’ expliqué: « Nous avons vraiment senti que les scènes de sexe devaient faire partie de l’histoire et qu’elles devaient être essentielles au scénario et au progrès de leur relation et voir ce qui s’est passé. »

« C’était une conversation constante vraiment cool et où rien n’était gravé dans le marbre », révélé.

Bien que les scènes intimes soient importantes dans la série, certains utilisateurs de la plateforme de streaming empêcheront la diffusion de ces parties afin que leurs jeunes enfants ne voient pas ces scènes à haute tension. Les trois premiers chapitres sont disponibles sur Étoile+ . Aux États-Unis, la série est activée sur Hulu.

