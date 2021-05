Lily James porte le maillot de bain emblématique Baywatch de Pamela Anderson dans le dernier aperçu de Pam & Tommy

La transformation de Lily James en Baywatch La star Pamela Anderson continue de nous épater, avec des images récentes de l’actrice portant le maillot de bain rouge emblématique sans aucun doute nous obligeant tous à faire une double prise. James a été aperçu en train de filmer la prochaine série Hulu Pam & Tommy, dans laquelle elle jouera aux côtés de l’acteur de Marvel Sebastian Stan, et il ressemble au Chauffeur bébé star recréera certains des moments les plus mémorables d’Anderson de la populaire série de jeux de plage.

EXCLUSIF: Lily James, la fille de Baywatch, se glisse dans le maillot de bain rouge emblématique de Pamela Anderson En savoir plus ici: https://t.co/EWgkwfT6cnpic.twitter.com/HYkxP5P6Ck – Célébrité du courrier quotidien (@DailyMailCeleb) 15 mai 2021

Pamela Anderson a joué dans Baywatch de 1992 à 1997, avec le rôle qui l’a propulsée en flèche vers la célébrité. La série a exploré la vie et les aventures d’un groupe de sauveteurs qui patrouillent sur les plages du comté de Los Angeles, en Californie. Dirigée par David Hasselhoff, la série est devenue un énorme succès, ainsi qu’un aliment de base de la culture populaire, et ce n’était en grande partie que grâce à la présence d’Anderson dans la série.

Pam et Tommy détaillera le mariage entre Pamela Anderson et Tommy Lee après la sortie de leur infâme sex tape non autorisée qui a été enregistrée en privé pendant leur lune de miel. Pour ceux qui sont peut-être trop jeunes pour se souvenir du scandale, ou même pour ceux qui évitent tout simplement la célébrité, la cassette incroyablement privée a été volée par un électricien mécontent du nom de Rand Gauthier. Après avoir été licencié, Gauthier était revenu avec l’espoir de récupérer ses outils, mais affirme que Tommy Lee l’a menacé avec un fusil de chasse et lui a ordonné de quitter la propriété. Quelques mois plus tard, Gauthier est revenu et a volé un coffre-fort contenant la tristement célèbre sex tape et, utilisant ses contacts dans l’industrie du porno, s’est associé à son ami Milton Ingley pour en faire des copies et les vendre en ligne pour environ 60 dollars. Bien que ce ne soit pas exactement un braquage de Océan 11 proportions, l’incident s’est avéré être un énorme scandale, faisant la une des journaux pendant un certain temps.

Bien que cet événement jouera un rôle majeur dans la série, la série se concentrera également sur la relation éclair entre le couple de célébrités, à commencer par leur mariage en 1995, qui a eu lieu après que le couple ne se soit connu que pendant 96 heures. La cassette VHS divulguée est devenue tout à fait le litige juridique, Pamela Anderson ayant d’abord déposé une plainte de 10 millions de dollars contre la société de distribution vidéo Internet Entertainment Group, avant de finalement céder les droits d’auteur au fondateur de Club Love Seth Warshavsky, qui a ensuite conclu un accord avec Vivid Entertainment pour vendre légalement des copies physiques du film sur DVD, VHS et même CD-ROM.

Le lutteur et Le fondateur L’écrivain Rob Siegel à bord pour écrire la mini-série de huit épisodes, avec moi, Tonya, réalisateur Craig Gillespie à bord pour diriger le projet. Lily James n’est pas la seule à avoir subi une transformation méconnaissable pour son rôle dans la série, avec Le faucon et le soldat de l’hiver Sebastian Stan dépouillant une grande partie de sa masse (et de sa chemise) pour jouer le batteur de Mötley Crüe Tommy Lee.

La série a été développée par Seth Rogen et son copain et collaborateur fréquent Evan Goldberg qui produira via Point Grey. Rogen devrait également jouer le rôle de Rand Gauthier et a également subi son propre processus de transformation, qui consistait simplement à se raser la barbe. Cela nous vient de Courrier quotidien.

Sujets: Hulu, Streaming