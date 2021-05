Lily James, le doublé inattendu de Pamela Anderson

Il y a quelques heures à peine, Sebastián Stan et Lily James Ils sont devenus sur toutes les lèvres au vu des dernières photographies qu’ils ont publiées sur leurs réseaux sociaux. Les acteurs joueront ensemble dans une nouvelle série pour la plate-forme HULU et ont récemment partagé les premières cartes postales de la façon dont ils chercheront cette production.

Il s’agit de Pam et Tommy, une mini-série de seulement huit chapitres où Sebastián Stan jouera Tommy Lee tout en Lily James jouera Pamela Anderson. Le but de ce drame biographique est de raconter précisément la polémique que l’actrice et le musicien ont vécue il y a quelques années en raison de la fuite d’une vidéo intime diffusée sur Internet au format VHS.

La première image de la série publiée par Sebastián Stan.



Selon l’histoire, Pamela et Tommy se sont rencontrés en 1995 et, moins d’une semaine plus tard, ils s’étaient déjà mariés. Bien que cette relation n’ait duré que trois ans et se soit terminée de la pire des manières: Lee emprisonné pour violence de genre et Anderson poursuivant la société de vidéo qui a divulgué son audiovisuel.

Les originaux Pamela Anderson et Tommy Lee. Photo: (Getty)



À tel point qu’avec si peu d’épisodes, James et Stan ont le défi de dépeindre, sous forme de biographie, ce qu’était la vie de ces deux grands artistes. Cependant, avec la filtration des premières photographies d’eux caractérisées comme leurs personnages, celle qui a retenu toute l’attention était Lily.

Au-delà du regard extravagant avec lequel Sebastian Stan a été vu, Lily James Elle était méconnaissable lorsqu’elle s’est transformée en Pamela Anderson. Citant la star qu’il jouera, James a écrit sur Instagram: «c’est super d’être blonde. Avec de faibles attentes, il est très facile de surprendre les gens». Et, à côté de cette phrase, il y a l’instantané où l’actrice est extrêmement comme Anderson, mais très différente de son essence personnelle.

En fait, de nombreux fans de coequiper de Stan ont réagi à ses photos via Twitter, ce qui en fait une tendance. Découvrez les meilleurs commentaires!