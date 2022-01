Lily James défend les scènes de sexe dans Pam et Tommy comme « essentielles »

Lily James a publiquement défendu les scènes de sexe torrides de sa prochaine série télévisée basée sur la relation instable entre Pamela Anderson et Tommy Lee.

L’émission très attendue sera diffusée mercredi 2 février et mettra en vedette Lily dans le rôle de Pamela aux côtés de la co-star Sebastian Stan, qui devrait jouer le batteur de Motley Crue, Tommy.

Les premières critiques suggèrent que les spectateurs seront soumis à un certain nombre de scènes de sexe coquines dans la série, avec un accent particulier sur la tristement célèbre sex tape des années 90 entre Pamela et Tommy qui a été divulguée au public.

Lily a déclaré au Sun: « Nous avons vraiment senti que les scènes de sexe devaient faire partie de l’histoire et devaient être essentielles au scénario et faire progresser leur relation et regarder ce qui s’était passé.