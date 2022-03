Lily Collins rend hommage à son père Phil Collins après sa dernière performance Genesis

Phil Collins a joué son dernier spectacle avec Genesis ce week-end, et une personne qui l’encourageait était sa fille, Lily Collins.

le Émilie à Paris a rendu hommage à son père après avoir assisté au dernier concert du groupe Last Domino? tournée mondiale, qui s’est déroulée à l’O2 Arena de Londres samedi 26 mars.

S’adressant à Instagram, elle a partagé un certain nombre de photos et un clip du concert, tout en disant que la nuit « marque la fin d’une époque ».

Elle a écrit: « Avoir été témoin de ce dernier spectacle était vraiment le souvenir d’une vie et un événement que je garderai à jamais dans mon cœur.

« Infiniment reconnaissant ne commence pas à lui rendre justice. Tant d’amour a été laissé sur cette scène O2 et une quantité encore plus grande partagée entre un public qui ne voulait pas que cela se termine. »

Lily a terminé le message en partageant sa gratitude envers son père et le groupe, ajoutant : « Merci @genesis_band pour les souvenirs, merci papa d’être une telle inspiration et merci @nic_collins d’avoir fait de moi la sœur la plus fière qui soit.