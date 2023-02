Lily Collins et Jenna Ortega se suivent-elles sur les réseaux ?

célébrités

Lily Collins et Jenna Ortega sont dans un grand moment professionnel et partagent toutes deux le centre de la scène dans l’industrie cinématographique. Se suivent-ils en ligne ?

©GettyJenna Ortega et Lily Collins

Jenna Ortega atteint une popularité inattendue après avoir joué dans Merlin dans Netflix où sa performance en tant que fille aînée de La Famille Addams a surpris les abonnés du service qui l’ont adoptée comme l’une des actrices préférées du moment. Une place qui est réservée à peu d’interprètes, même si d’autres noms propres peuvent également y arriver.

Lily Collins est la fille du musicien emblématique Phil Collins et une actrice qui a également captivé le public dans Netflix avec son rôle principal dans Émilie à Paris, travail qui l’a placée au centre de la scène de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Compte tenu de ses origines, on peut dire que cette interprète était destinée à la célébrité, c’est pourquoi elle partage avec Jenna Ortega un lieu privilégié aujourd’hui.

Jenna Ortega et Lily Collins se suivent-elles sur Internet ?

Sur Instagram et Twitter, Jenna Ortega et Lily Collins ils ne sont pas encore mutuelles malgré le fait que les deux suivent des chiffres internationaux différents dans leurs comptes respectifs. Sur Twitter, Jenna Ortega il suit 277 personnes alors que ses abonnés sont 1,3 million d’utilisateurs. Pour sa part, Lily Collins Dans le réseau des petits oiseaux, elle suit 52 personnes et est suivie par un total de 755 000 comptes.

Instagram? Jenna Ortega Avec sa renommée récente, elle a réussi à atteindre 39,3 millions de followers alors qu’elle fait de même avec 569 comptes. Lily Collins Elle est une adepte de 523 personnes tandis que ses abonnés atteignent un total de 28,3 millions de personnes. Des chiffres vraiment impressionnants dans les comptes des deux jeunes femmes qui démontrent leur popularité.

Assurément, et compte tenu du fait que les deux actrices sont toujours célèbres dans leurs comptes, à un moment donné, elles décideront de se suivre. Remarquablement, ils sont deux des noms les plus dynamiques de l’industrie cinématographique hollywoodienne ces derniers temps et le grand public est impatient de découvrir les nouveaux projets dans lesquels ils Jenna Ortega et Lily Collins participera bientôt. Faites attention!

