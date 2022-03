Lily Collins a subi des conséquences tragiques pour son travail sur Emily à Paris

in

célébrités

Avec son rôle principal dans Émilie à Paris, Lily Collins complètement éblouie, mais en même temps l’actrice a subi certaines conséquences de son excellent travail. Découvrez ce qui lui est arrivé.

©NetflixLily Collins dans Emily à Paris

Netflix s’apparente à surprendre avec ses grandes productions et, par conséquent,Émilie à Paris ne pouvait pas être l’exception. Cette série, qui se déroule dans la capitale française, comme son nom l’indique, est l’une des plus innovantes du catalogue de la plateforme en raison de son intrigue passionnante. Avec Lily Collins comme protagoniste, la bande dessinée raconte l’histoire d’Emily Cooper, une jeune femme qui, malgré toute l’adversité, démontre sa capacité totale à faire face à la fois à son travail et à ses défis personnels.

A tel point que, sous cette prémisse, Émilie à Paris Elle est devenue une série emblématique de Netflix au point que la plateforme n’a pas hésité à miser à nouveau dessus. En fait, après la fureur de sa première saison, la deuxième est arrivée l’année dernière et pour celle-ci, ils ont déjà confirmé qu’il y aura une troisième et une quatrième. On ignore encore quand ils sortiront, mais une chose est sûre : ils arriveront avec de nouvelles polémiques.

C’est parce que la deuxième saison de Émilie à Paris Cela a laissé plus de questions que de réponses et les téléspectateurs en voulaient plus. C’est pourquoi l’intrigue doit répondre à toutes ces inconnues qui se sont ouvertes dans la deuxième partie pour le bonheur des fans. Cependant, au-delà d’avoir à revoir l’intrigue, la production devrait se concentrer sur le fait de ne pas nuire à nouveau à la grande protagoniste, Lily Collins.

Eh bien, dans une interview avec Jimmy Fallon, l’actrice a avoué que marcher dans les rues de Paris pendant de longues heures et porter des talons n’est pas une bonne combinaison. En effet, selon ses dires, il devait se rendre chaque semaine chez un podiatre pour réparer toutes les contusions laissées par ses chaussures. « La seule chose que j’aimerais, c’est juste sortir dans les rues où je peux porter des ballerines parce que porter des talons… Je veux dire, tu ne t’imaginerais pas à quel point ça peut être douloureux à Paris. En fait, j’allais littéralement chez un podiatre chaque semaine pour faire réparer mes pieds parce que je portais des talons tout le temps.”explique l’artiste.

La confession de Collins est survenue après que le présentateur de télévision lui ait demandé si les prochaines éditions de la série visiteraient de nouvelles villes. A tel point que, avec un humour sarcastique tout à fait remarquable, la fille de Phill Collins a avoué le plus grand mal qui l’a fait traverser cette fiction. Bien sûr, cela ne signifie pas que Lily est contre se remettre dans la peau d’Emily Cooper puisqu’elle aime son personnage, a-t-elle dit, mais elle veut pouvoir porter des chaussures basses.

