Lily Collins a détrôné Jenna Ortega et ce n’est pas à cause de la série la plus regardée sur Netflix

Lily Collins et Jenna Ortega sont deux des actrices les plus emblématiques de Netflix, mais la première a détrôné la seconde. Savoir pourquoi.

Jenna Ortega a été détrônée par Lily Collins

Avec la première de Merlin, Jenna Ortega est devenue l’une des actrices les plus importantes et emblématiques de Netflix. Ceci est dû au fait la série, créée par Tim Burton et où elle a joué le rôle principal, elle est devenue une sensation mondiale. Aussi, bien sûr, son excellent travail a surpris les fans qui étaient ravis.

En fait, il faut s’en souvenir Merlin C’est déjà l’une des séries les plus vues de l’histoire de la plateforme car dans les 28 premiers jours depuis son lancement totalisé 1 237 150 000 heures vues. Tel est ainsi Netflix n’a pas hésité à le renouveler et donc Jenna Ortega reviendra avec ce personnage.

Cependant, au-delà de la fureur qui a généré Merlin dans le monde et le succès qu’il continue d’avoir, la réalité est que Jenna Ortega n’a pas réussi à vaincre certaines des actrices les plus connues de Netflix. Parmi eux se trouve Lily Collinsqui l’a détrônée, mais pas à cause des fictions dans lesquelles les deux jouent.

Pourquoi Lily Collins a détrôné Jenna Ortega sur Netflix :

pour plus de Merlin C’est l’une des productions les plus regardées sur Netflix.qui a travaillé comme actrice pendant les plus longues années de l’industrie est Lily Collins. Et, apparemment, c’est ce qui a joué en faveur du protagoniste de Émilie à Paris qui en fait il a gagné beaucoup plus de salaire pour la troisième saison de sa bande que Jenna Ortega dans la première partie.

Comme cela a été rapporté ces dernières semaines, Lily Collins prend, pour la série Netflix, un total de 25 millions de dollars. En d’autres termes, cela indique que pour chaque épisode, il reçoit 300 000 dollars, ce qui donne 3 millions de dollars par saison. Sans aucun doute, une somme proportionnelle non seulement aux années sur lesquelles il a travaillé, mais aussi à son incroyable travail sur cette création particulière.

Pour sa part, Jenna Ortega, a gagné pour son interprétation de Merlin entre 20 et 60 mille dollars par chapitre. Ces chiffres indiquent qu’il a gagné un maximum de 480 000 € pour la première édition de la production.. Même ainsi, avec la rage qu’elle a atteint en seulement 28 jours, il est probable que dans la deuxième partie, elle deviendra déjà l’une des actrices les mieux payées de la plateforme.

