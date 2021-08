Lilly Wachowski explique son manque de participation dans « The Matrix 4 »

Les fans de « The Matrix » sont très proches de recevoir un nouvel opus de la franchise avec « Resurrections », livraison qui comporte quelques changements importants comme l’absence de Laurence Fishburne et Hugo Weaving dans son casting ou le manque de participation de Lilly Wachowski , l’un des créateurs de la saga et co-réalisateur dans les trois films précédents.

C’est la première fois que Lana Wachowski écrit et réalise un film lié à « The Matrix » sans la participation de sa sœur, qui s’est occupée de ses propres projets, comme elle l’a expliqué lors de sa récente participation au panel de son nouveau série télévisée « Work in Progress » devant la Television Critics Association.

Lilly Wachowski souligne que le chemin des deux a pris des directions différentes après la production de la deuxième saison de la série Netflix « Sense8 », notant qu’il s’est produit après la transition respective des deux sœurs, entre autres événements qui ont été émotionnellement exigeants dans leur vie. Selon Entertainment Weekly, les deux ont parlé du nouveau film « The Matrix » au cours de la période de cinq semaines qui a séparé la mort de leur père et de leur mère.

« Et il y avait quelque chose à propos de l’idée de revenir en arrière et de faire partie de quelque chose que j’avais fait auparavant qui était expressément peu attrayant. » Wachowski assure qu’il ne voulait pas vivre sa transition tout en faisant face à quelque chose qui ne lui plaisait pas complètement, en plus de faire face à la perte de ses parents, car il sentait que cela le ferait « marcher sur de vieilles routes dans son ancien des chaussures. »

« Lana l’a fait (The Matrix 4) pour différentes raisons. Je ne peux pas parler pour elle, mais c’est ce que j’ai ressenti à l’époque. Lorsqu’on lui a demandé si les deux Wachowski collaboreraient à nouveau à l’avenir, Lilly a simplement répondu : « Qui sait. Qui sait. Peut-être ». Cette semaine, les premiers détails sur l’avancée de « The Matrix Resurrections » ont été confirmés, qui sortiront le 22 décembre.

Selon les rapports de CinemaCon, « The Matrix Resurrections » mettra à nouveau en vedette Keanu Reeves dans le rôle de Thomas Anderson, qui a oublié sa vie de Neo en dehors de Matrix et a été réintégré dans la réalité virtuelle. Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé quand cette bande-annonce sera diffusée au grand public.