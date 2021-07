Lilly King dénonce l’habitude de ne pas célébrer les médailles olympiques d’argent et de bronze

Lilly King dit qu’il y a plus aux Jeux olympiques que de gagner des médailles d’or.

Après que la nageuse américaine au franc-parler, 24 ans, et sa coéquipière Annie Lazor, 26 ans, aient remporté les médailles d’argent et de bronze, respectivement, lors de la finale du 200 mètres brasse aux Jeux olympiques de Tokyo vendredi, King a déclaré aux journalistes qu’elle était frustrée par la prédominance d’or-ou -attitude de buste.

« Excusez mon français, mais le fait que nous ne célébrions pas l’argent et le bronze est du taureau —-« , a déclaré King en riant lors d’une conférence de presse.

La médaillée d’argent Lilly King des États-Unis, à gauche, pose avec la médaillée d’or Tatjana Schoenmaker d’Afrique du Sud, au centre, et la médaillée de bronze Annie Lazor, également des États-Unis, à droite, lors de la cérémonie de remise des médailles du 200 mètres féminin finale de la brasse aux Jeux olympiques de Tokyo. Mustafa Yalcin / Agence Anadolu via Getty Images

« De quoi s’agit-il ? Vous rapportez une médaille à la maison pour votre pays », a poursuivi King, qui a déjà remporté deux médailles d’or aux 100 mètres et 200 mètres brasse aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio, et a également remporté une médaille de bronze. médaille au 100 mètres plus tôt cette semaine à Tokyo.

« Ce n’est pas parce que nous concourons pour les États-Unis et peut-être que nous avons des normes extrêmement élevées pour ce genre de choses que cela n’excuse pas le fait que nous n’avons pas autant célébré l’argent et le bronze que l’or », a ajouté l’athlète.

Les performances de King et Lazor n’ont marqué que la septième fois dans l’histoire olympique que deux nageurs de l’équipe américaine ont remporté des médailles dans la même épreuve. (Tatjana Schoenmaker d’Afrique du Sud a remporté la médaille d’or dans la course de vendredi, battant un record du monde avec un temps de 2:18.95.)

Bien sûr, King et Lazor sont plus que de simples coéquipiers. La paire est également des amis proches qui se soutiennent en dehors de la piscine.

Lorsque le père de Lazor, David, est décédé subitement il y a plusieurs mois à l’âge de 61 ans, King était là pour la réconforter – même si cela signifiait qu’elle avait cinq heures de route pour la voir.

« (King) parlait à ma mère et elle a promis à ma mère qu’elle ferait tout ce qu’il fallait pour me mettre dans l’équipe et qu’elle allait m’entraîner tous les jours. Cela m’a juste montré à quel point elle est une personne ; cela signifiait le monde absolu pour moi et pour ma mère », a déclaré Lazor AUJOURD’HUI avant la course de vendredi.

Lazor, dont le père était son plus grand champion, a ajouté que King « me traite toujours comme un humain normal » tout en réalisant qu’elle est toujours en deuil.

« Elle est comme si j’allais vous aider à traverser ça … Je vais vous aider tous les jours et je vais vous aider à l’entraînement, c’est mon rôle ici », a déclaré le nageur.

Lors de la conférence de presse de vendredi, Lazor, qui a temporairement pris sa retraite de la natation il y a cinq ans après avoir échoué à se qualifier pour les Jeux de Rio, n’a pu s’empêcher de célébrer sa médaille de bronze.

« Je suis vraiment contente d’être ici, s’est-elle exclamée.

