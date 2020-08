Lille s’éloigne de la possibilité de signer Alfredo Morelos

Le passage de Morelos en Ligue 1 s’est refroidi avec l’arrivée du Canadien Jonathan David, qui a bouclé une puissante attaque, comme l’explique le président de Lille, Gérard López, à la chaîne. Sky Sports.

“Nous savons que nous avons beaucoup de joueurs offensifs. Allons-nous en avoir un supplémentaire d’ici la fin de la saison des transferts? Je ne sais pas si nous l’aurons”, a-t-il déclaré avant la consultation sur les possibilités du Colombien.

Au début de la saison, Morelos ajoute deux buts en quatre matchs avec les Rangers

Ainsi, l’attaquant des Rangers restera en Ecosse bien que attentif aux autres offres qui le séduisent, comme annoncé dans ESPN.

«Tout ce que j’ai fait ici a attiré beaucoup plus d’attention. Nous attendons tout. Je ne peux pas dire si je pars ou non, jusqu’à présent je suis un joueur des Rangers et je suis concentré sur les Rangers. S’il y a une opportunité de passer à une autre ligue, je vais l’analyser », a-t-il expliqué dans LIEN.

