Lilith Odyssey se lance dans l’accès anticipé Steam en mai

Chaystar Unlimited LLC a annoncé son prochain projet Lilith Odyssey. Le jeu sera lancé pour la première fois dans Steam Early Access ce printemps.

Lilith Odyssey a lieu après la fin de The Great Nacho Wars. Un gouvernement galactique corrompu a absorbé la vie et les ressources de nombreuses planètes fatiguées par la guerre qu’il contrôle. La famille du joueur a tout risqué de s’aventurer dans une odyssée galactique en monde ouvert pour trouver une nouvelle terre à recommencer.

Les joueurs peuvent choisir et équiper le navigateur spatial de leur choix. Une fois le navire terminé, ils devront tracer une route le long des autoroutes solaires. En chemin, il y a des dangers tels que des tempêtes spatiales mortelles et des zones de raid. Les joueurs peuvent téléporter leurs familles vers les planètes, les lunes et les astéroïdes à proximité pour récolter du carburant et des ressources, mais c’est dangereux. Ces planètes peuvent ne pas accueillir de nouveaux arrivants.

Il y a beaucoup à explorer le long de l’autoroute spatiale lors d’un voyage pour trouver une nouvelle maison. Les planètes ont un large éventail de créatures, certaines essentielles tandis que d’autres sont prêtes à rechercher des produits commerciaux exotiques.

L’équipe de développement a travaillé sur Lilith Odyssey depuis 2016. Le jeu à deux travaille sur la mise au point de la version finale, mais sollicite les commentaires et les suggestions de la communauté.

Lilith Odyssey est prévu de rester en accès anticipé pendant au moins un an. Cette heure peut être décalée en fonction des commentaires reçus de la communauté. Le développeur souhaite développer le jeu et l’étendre avec l’aide des joueurs.

La version actuelle du jeu est une privation complète. Les joueurs peuvent se lancer dans la navigation spatiale, explorer plus de mille planètes, lunes et astéroïdes, participer à des éléments de survie, améliorer le navire, gérer les ressources, apprendre l’histoire et les traditions d’autres planètes, et profiter d’une bande-son originale.

Encore plus de contenu sera ajouté au fur et à mesure du développement du jeu, de sorte que les joueurs de la version finale auront un jeu plus grand au lancement. Des suggestions de la communauté peuvent également être mises en œuvre.

La version finale du jeu sera plus chère. Quiconque achète Lilith Odyssey pendant l’accès anticipé recevra toutes les mises à jour du jeu à mesure qu’il sera terminé.

Les joueurs peuvent donner leur avis via les critiques Steam, les médias sociaux, Discord ou Reddit.

Lilith Odyssey a été inspiré par la nostalgie de Piste de l’Oregon, plus la profondeur de No Man’s Sky.

Lilith Odyssey sera lancé sur PC via Steam Early Access en mai 2021.