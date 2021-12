Lili Reinhart précise quand « Riverdale » pourrait se terminer

Six saisons ont suffi à « Riverdale », la série de The CW inspirée des personnages d’Archie Comics, pour devenir l’une des productions jeunesse les plus réussies de la télévision américaine.

La série présente les performances de KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch, qui incarnent un groupe d’adolescents vivant dans la communauté apparemment calme de Riverdale, le théâtre de toutes sortes de mystères de plus en plus inquiétants qu’ils mettront leur relations personnelles et même leur propre vie en danger.

« Riverdale » est déjà dans le feu de sa sixième saison à l’antenne et nombre de ses fans ont commencé à se demander si la série n’atteignait déjà les dernières étapes de sa narration, un sujet qui a été abordé par Lili Reinhart à travers une émission en direct via son compte Instagram.

Reinhart, qui a joué Betty Cooper depuis la première saison de la série, a brièvement parlé de l’avenir de la série, notant ce qui suit : « Je ne sais pas. On attend avec impatience la saison 7. Et puis ce sera probablement la dernière. » La CW n’a pas encore confirmé le renouvellement de sa nouvelle saison, mais compte tenu des records d’audience impressionnants, il ne serait pas surprenant que cela se produise très bientôt.

Dans cette nouvelle saison, après un saut dans le temps considérable, les personnages principaux de « Riverdale » sont canoniquement adultes, ce qui a conduit les téléspectateurs à émettre de nouvelles spéculations sur sa conclusion possiblement imminente.

La sixième saison de Riverdale comportera un événement spécial de cinq épisodes qui se terminera par la diffusion de son 100e épisode. Cet événement proposera un crossover spécial dans lequel Kiernan Shipka incarnera à nouveau Sabrina Spellman, le personnage principal de « Chilling Adventures of Sabrina », une série Netflix qui s’est terminée en décembre 2020.