L’île perdue sous la mer du Nord a survécu à un méga-tsunami il y a 8000 ans

Certaines îles anciennes maintenant submergées sous la mer du Nord ont survécu à un tsunami dévastateur il y a environ 8000 ans et pourraient avoir joué un rôle clé dans la préhistoire humaine britannique, selon une nouvelle étude.

La recherche suggère que certaines parties de l’ancienne plaine connue sous le nom de Doggerland – qui reliait la Grande-Bretagne aux Pays-Bas – ont résisté au tsunami massif de Storegga qui a submergé la majeure partie de la région vers 6200 av.

Le soi-disant tsunami Storegga a été causé par l’effondrement sous-marin d’une partie du plateau continental norvégien, à environ 800 kilomètres au nord. Les scientifiques pensaient depuis longtemps que la vague imposante submergeait entièrement le Région Doggerland entre la côte est de l’Angleterre et le continent européen.

Mais la nouvelle recherche, basée sur des carottes de sédiments submergés échantillonnés lors d’expéditions maritimes en mer du Nord, suggère que certaines parties du Doggerland ont survécu à l’ancien tsunami et sont peut-être restées habitées par des humains de l’âge de pierre pendant des milliers d’années.

Et s’ils l’avaient fait, les îles survivantes de Doggerland auraient pu jouer un rôle dans le développement ultérieur de la Grande-Bretagne, comme l’introduction de l’agriculture environ mille ans plus tard, a déclaré le co-auteur de l’étude, Vincent Gaffney, archéologue à l’Université de Bradford.

«Si vous étiez sur une partie de cette côte le jour où cela s’est produit, ce serait une mauvaise journée pour vous», a déclaré Gaffney à 45Secondes.fr. « Cependant, cela ne voulait pas dire que c’était la fin pour Doggerland. »

Le tsunami de Storegga dans environ 6200 avant JC a provoqué un méga-tsunami dans tout l’Atlantique Nord; Des sédiments révélateurs laissés par le tsunami ont été découverts dans la région. (Crédit d’image: Projet des frontières perdues de l’Europe / Université de Bradford / M. Muru)

Terres englouties

Les scientifiques pensent que la région maintenant submergée de Doggerland a été exposée par le retrait de la calotte glaciaire nordique à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Il y a environ 10 000 ans, Doggerland était un paysage de lagunes, de marais, de rivières, de lacs et de forêts; c’était peut-être l’un des territoires de chasse et de pêche les plus riches d’Europe dans le Période mésolithique .

Le projet Europe’s Lost Frontiers dirige les efforts pour enquêter sur l’archéologie de Doggerland et pour reconstruire le paysage ancien tel qu’il apparaissait avant de sombrer sous les vagues.

L’analyse des carottes de sédiments de la région de Doggerland révèle que sa plus grande étendue remonte à il y a 10 000 ans (a); une grande partie du Doggerland a ensuite été inondée par l’élévation du niveau de la mer, par le réchauffement climatique (b); le tsunami de Storegga il y a environ 8 200 ans a réduit Doggerland à quelques îles survivantes (c); tout le Doggerland, à l’exception de ses régions côtières, a été submergé il y a environ 7 000 ans (d). (Crédit d’image: Projet des frontières perdues de l’Europe / Université de Bradford / M. Muru)

Ils ont découvert qu’au moment du tsunami de Storegga, une grande partie du Doggerland aurait déjà été sous l’eau en raison de la montée lente du niveau de la mer, a déclaré Gaffney.

Mais une carotte de sédiments remarquable du fond marin près de l’estuaire anglais de la rivière Ouse, connue sous le nom de Wash, montre que la terre est restée au-dessus de l’eau de nombreuses années après le tsunami – et la modélisation informatique suggère que d’autres régions à proximité ont également survécu en tant qu’îles isolées, a-t-il déclaré. .

Les chercheurs ont maintenant surnommé ces îles «l’archipel Dogger», et on pense que les parties les plus élevées d’une région centrale maintenant connue sous le nom de «DoggerHills» ont également survécu au tsunami de Storegga, devenant «l’île Dogger».

Bien qu’elles soient initialement restées sur la terre ferme, les îles couleraient toutes un peu plus de 1000 ans plus tard à mesure que le niveau de la mer augmentait, causé par le réchauffement climatique.

Image 1 sur 2 Deux navires de recherche, dont le navire belge RV Belgica vu ici, ont été utilisés pour collecter des carottes de sédiments de la région de Doggerland en mer du Nord. (Crédit d’image: Projet Europe’s Lost Frontiers / Université de Bradford) Image 2 de 2 Les carottes de sédiments de la région submergée de Doggerland en mer du Nord ont été soigneusement analysées pour révéler des milliers d’années d’histoire géographique. (Crédit d’image: Projet Europe’s Lost Frontiers / Université de Bradford)

Îles survivantes

Certaines parties de Doggerland ont peut-être même mieux été adaptées aux humains après la dévastation du tsunami et le retrait de ses eaux, a déclaré Gaffney.

« Les gens seront retournés et ont vécu là où ils étaient auparavant, et cela a peut-être été un peu plus ouvert, et cela a peut-être même été très utile dans certains de ces domaines », a-t-il déclaré.

Les îles survivantes peuvent contenir des preuves précoces de l’introduction de technologies agricoles en Grande-Bretagne, qui s’y sont vraisemblablement propagées à partir du continent européen, a-t-il déclaré. « Ce sont ces zones côtières qui sont susceptibles d’avoir des contacts avec les agriculteurs et les agriculteurs. »

Pour l’instant, les chercheurs du projet Europe’s Lost Frontiers travaillent à reconstruire la géographie ancienne de la région de Doggerland.

Un jour, ils espèrent localiser une colonie de l’âge de pierre, et les îles maintenant submergées de l’archipel Dogger sont en train de devenir l’un de leurs meilleurs paris.

« Les 20 dernières années ont révolutionné la façon dont nous comprenons Doggerland », a déclaré Gaffney. « Nous descendions [submerged] vallées fluviales pour obtenir des données environnementales, où nous pouvons obtenir des informations sur les plantes et les animaux qui y vivaient. «

[But] nous n’avons pas encore un seul site de peuplement archéologique », a-t-il dit.« C’est encore essentiellement un paysage inexploré.

La recherche a été publiée lundi 30 novembre dans la revue Antiquité .

