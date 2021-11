« L’île des tentations » 4 : les séquelles auxquelles Zoe Mba Bayona fait encore face quelques mois plus tard

La quatrième édition de « L’île des tentations« Elle est diffusée depuis le mercredi 10 novembre sur Telecinco, mais l’émission de téléréalité elle-même a déjà été enregistrée à Villa Paraíso, sur la péninsule de Samaná (République dominicaine), et de retour chez elle, le casting a avancé certaines choses sur cette expérience.

PLUS D’INFORMATIONS: Qui sont les couples dans « L’île des tentations » 4 ?

Dans le cas d Zoé Mba Bayona, la jeune femme qui s’est inscrite au programme avec Josué Bernal En couple, il a révélé avoir souffert de quelques problèmes physiques et psychologiques à la suite de sa participation à l’émission qu’il anime. Sandra Barneda.

LES CONSÉQUENCES DE L’ANXIÉTÉ

Née à Barcelone, Zoe a de l’expérience dans les formats de télévision espagnols. Après tout, elle était une habituée de « Femmes et hommes et vice versa ». Cependant, « L’île des tentations« C’était un défi encore plus grand.

Lorsqu’il a visité « Viva la vida » avec le reste des candidates de l’émission de téléréalité produite par C Quartz, il a dit qu’il y avait « perdu jusqu’à six kilos« Pendant les semaines de tournage. Parce que c’est bizarre ? Parce que « L’île des tentations« N’est-ce pas un format de survie ou de compétition physique comme »Survivants« Ou »Exatlon”.

Zoe a fait valoir que l’anxiété est le principal facteur derrière sa perte de poids soudaine. De plus, il déclara, comme s’il avertissait de ce qui allait arriver aux « Tentations », que «Je suis une personne super impulsive et capricieuse. (…) Parfois je pense que je devrais le travailler”.

Zoe a publié cette photo après la première de la quatrième édition de « L’île des tentations ». La piscine et les palmiers sont ses parties préférées du spectacle (Photo: Zoe Mba Bayona / Instagram)

L’influenceuse a également commenté que quelques mois après son retour en Espagne, elle n’a toujours pas « entièrement récupéré » de la « intensité » de l’expérience.

Alors que s’est-il passé entre Zoé et Josué ? Ont-ils survécu en couple à « L’île des tentations« ?

PLUS D’INFORMATIONS: Qui sont les singles de « L’île des tentations » ?

QUI EST ZOE MBA BAYONA ?

22 ans, Zoe Mba Bayona est devenue célèbre en tant que prétendante de Josué dans « Femmes et hommes et vice versa ». Bien qu’ils aient esquivé plusieurs crises, bagarres et discussions, ils ont quitté l’émission ensemble et depuis, ils n’ont fait qu’exposer leur amour sur les réseaux sociaux.