L’île Crockett est-elle un endroit réel ? C’est ici que la messe de minuit a été tournée

Midnight Mass présente un lieu fictif appelé Crockett Island, mais le lieu de tournage est un lieu réel que vous pouvez visiter.

Alors, vous avez regardé Messe de minuit et maintenant tu veux savoir si Crockett Island est un vrai endroit, hein ? Nous avons eu exactement la même pensée après avoir regardé les 8 épisodes en une seule séance.

La nouvelle série Netflix de Mike Flanagan présente aux fans un tout nouveau cadre effrayant mais mystérieux, abritant une communauté religieuse isolée et quelques très il se passe des choses étranges.

Les deux précédentes séries Netflix de Flanagan (La hantise de Hill House et La hantise du manoir de Bly) les deux ont suscité l’intérêt du public grâce à leurs lieux principaux grandioses, hantés et emblématiques. Alors que Hill House est un véritable lieu sous un nom différent, Bly Manor était principalement CGI.

Mais à quel point l’île Crockett est-elle réelle ? Eh bien, c’est un endroit réel que vous pouvez visiter dans la vraie vie, mais ce n’est pas en fait un véritable « lieu ». Voici tout ce que vous devez savoir sur le lieu de tournage de Messe de minuit.

Techniquement, l’île Crockett telle que nous la connaissons Messe de minuit n’est pas un endroit réel. Mais alors que l’île est fictive, le lieu de tournage réel est un lieu authentique que les gens peuvent visiter.

Messe de minuit a été tourné à Vancouver, au Canada, avec le parc Garry Point de Richmond remplaçant l’île effrayante de Crockett.

Les Messe de minuit L’équipe de production a construit un village entier à Garry Point Park, qui a été utilisé pour toutes les scènes sur place. IMDb souligne que le tournage a également eu lieu aux Bridge Studios de Vancouver, le même studio où des parties de Bly Manor ont également été filmées.

L’église, qui figure en bonne place dans la série, a été construite dans le seul but du spectacle. Il n’existe pas réellement à Garry Point Park.

La ville fictive de Crockett a été construite fin décembre 2019. En mars 2020, alors que l’émission devait commencer à tourner, la production a été arrêtée en raison de la pandémie. Le décor est resté debout, protégé par une clôture autour de la zone où le tournage devait avoir lieu, jusqu’au retour des acteurs en août 2020.

Selon House and Whips, l’ensemble a été démonté peu de temps après la fin de la production en décembre 2020. Ainsi, les fans ne pourront malheureusement pas mettre les pieds dans la mystérieuse église de Crockett Island ou dans l’un des bâtiments.

Vous pouvez toujours aller au parc, vous asseoir sur la plage et regarder le lever du soleil si vous le souhaitez.

Kate et moi étions les derniers Américains du spectacle à quitter Vancouver, et depuis le hublot de l’avion, je pouvais voir nos décors debout à Garry Point Park. Ils restaient debout pendant des mois, à la merci des éléments, et nous n’avions aucune idée de quand ou si nous serions en mesure de revenir.

– Mike Flanagan (@flanaganfilm) 16 décembre 2020