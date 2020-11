Lil Yachty et Lil Baby obtiennent des Braggadocios sur « Just How I’m Feelin ‘ »

Lil Yachty a connu une grande année et les fans en ont pleinement pris note. Pendant l’été, Yachty a laissé tomber son Petit bateau 3 projet et vendredi, il est arrivé avec une version Deluxe qui est doublée Petit bateau 3.5. Jusqu’à présent, les nouvelles chansons sont devenues un plaisir pour ses fans, en particulier le nouveau morceau « Just How I’m Feelin ‘ » qui présente des chansons comme Lil Baby.

Dans cette chanson en particulier, Yachty et Baby peuvent être entendus échanger des barres sur un battement de piège squelettique qui permet aux MC de briller. Yachty et Baby fournissent des cadences menaçantes tout en crachant des paroles de fanfaronnades. Dans l’ensemble, cela en fait une excellente chanson qui vous passionnera certainement.

Paroles de citations:

Je dois arrêter de prendre de la merde à la tête et au cœur, les n **** s détestaient sur moi depuis le départ

N **** s être original, discret, étudier toutes mes parties intimes

Je n’ai jamais essayé d’être un farceur, j’ai toujours été un as et mon papa était le roi des coeurs (Ayy)

Je savais que je serais riche et célèbre, j’ai frappé dans le miroir pendant que cuzzo jouait à Kingdom Hearts