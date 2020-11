Lil Yachty abandonne « Lil Boat 3.5 » avec Playboi Carti, Vince Staples, Lil Baby et plus

Si vous avez plus de pistes dans le coffre-fort, déposez simplement une version de luxe! Du moins, cela semble être l’état d’esprit de Lil Yachty. Le jeune rappeur vient de déposer Petit bateau 3.5, une édition renforcée de son Petit bateau 3 album. Le projet intervient environ 8 mois après la sortie de l’original en mars. Pour ce tour, Yachty inclut une quantité décente de nouvelles chansons (huit au total) qui présentent des apparitions de, Playboi Carti, Lil Baby, Future, Vince Staples, Cochise et Oliver Trees. Le nouveau lot de musique est plus que suffisant pour satisfaire ses fans jusqu’à ce qu’un nouveau projet arrive.

Après qu’une fuite ait gâché le projet pour de nombreux fans, Yachty s’est tourné vers les médias sociaux pour dire: «J’espère que chaque fuite meurt». Cependant, nous sommes sûrs que les fans de Yachty soutiendront fortement la sortie légitime. Courant Petit bateau 3.5 et dites-nous ce que vous pensez du projet ci-dessous.