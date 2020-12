Lil Wayne s’attaque à « Low Down » de Lil Baby sur NC3

Ce fut une année intéressante pour Lil Wayne. Entre son alignement politique qui aurait interféré avec sa vie amoureuse et les récentes révélations des mauvaises manipulations de ses catalogues, Drake et Nicki Minaj, Weezy F.Baby est revenu à ce qu’il fait de mieux: le rap. Au cours des dernières semaines, il a dévoilé deux tranches de Pas de plafond 3, animé par DJ Khaled. Avec la chute des B-Sides vendredi, le rappeur s’est attaqué à une multitude de disques de certains des plus grands artistes. Son appréciation pour Lil Baby, cependant, a été prise à la cire avec des remix de « Sum 2 Prove » ainsi que « Low Down ».

Bien que Wayne soit sans doute dans son sac tout au long du projet, il prend ce dernier instrument de Baby et le transforme en quelque chose à lui. Au cours de deux minutes et demie, Wayne se concentre avec des jeux de mots sexuels humoristiques, des discussions habiles sur les armes à feu et des références à sa potion violette préférée.

Consultez le dossier ci-dessous. Weezy l’a-t-il tué? Sonnez dans les commentaires.

Paroles de citations

J’ai couru à travers le peloton comme si elle était en quatrième position

Versez-moi de l’Actavis, je le regarde couler

Je goutte tous les jours juste pour rester dans ma propre maison

Un n *** un essayant juste de rester en dehors du palais de justice