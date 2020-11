Lil Wayne risque 10 ans de prison pour une nouvelle accusation d’armes à feu: rapport

Lil Wayne a été accusé de 1 chef d’accusation de possession d’une arme à feu et de munitions par un criminel reconnu coupable.

Le jet privé de Lil Wayne a été perquisitionné en décembre 2019, où le gouvernement fédéral a trouvé des armes, des munitions et plus encore. Cela a pris du temps mais le rappeur a été officiellement inculpé pour l’incident et, à première vue, il pourrait faire face à un passage en prison. Le rappeur a été inculpé d’un chef d’accusation de possession d’une arme à feu et de munitions par un criminel reconnu coupable, ce qui pourrait lui infliger une peine sévère s’il était reconnu coupable. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 10 ans de prison.

Gonzalo Marroquin / Getty Images L’incident s’est produit il y a un an. Wayne était passager dans un avion qui se rendait en Californie, faisant un arrêt au stand en Floride, où ils ont été fouillés. Selon TMZ, l’avocat de Wayne, Howard Srebnick, avait déclaré à l’époque que le rappeur avait été « autorisé » à partir après que les armes, les munitions et les drogues aient été découvertes. Cependant, le gouvernement fédéral semble avoir fait volte-face, affirmant maintenant qu’il aurait pu être à tort en possession d’armes à feu et de munitions en tant que criminel condamné. Nous vous tiendrons au courant de tout développement dans ce cas.

Jeff Schear / Getty Images HotNewHipHop a contacté les représentants de Lil Wayne pour une déclaration sur cette nouvelle accusation. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de réponse. [via]