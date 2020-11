Lil Wayne révèle quel album de Jay-Z a eu le plus d’impact sur lui

Lil Wayne a parlé à plusieurs reprises dans le passé de l’influence de Jay-Z sur lui, mais n’a pas beaucoup parlé de l’album de Hov qui avait le plus d’impact sur lui.

“Jay Z, La vie et l’époque de Shawn Carter, clair et simple », a répondu Wayne. «C’était le premier album où je [bought] la voiture dont parlait le rappeur. C’était mon album … De plus, Jay parlait tellement fou. Il est devenu banane sur cet album. J’ai des paroles de l’album tatouées sur moi et merde. J’ai des chansons qui sont des remakes de retombées de chansons de cet album.