Lil Wayne poursuivi par un ancien directeur pour 20 millions de dollars

Ronald Sweeney, qui était l’avocat de Lil Wayne entre 2005 et 2018 et son manager en 2018, poursuit Weezy pour 20 millions de dollars pour commissions impayées.

Selon Sweeney, on lui devait plus que ce qu’il a obtenu lorsque Wayne a réglé son procès de longue date contre Birdman et Cash Money en 2018.

En outre, Sweeney affirme que la même année, Lil Wayne lui a demandé de licencier son manager de l’époque, Cortez Bryant, en raison d’un conflit d’intérêts dans un différend juridique impliquant Drake et Cash Money.

À ce stade, Sweeney dit qu’il a augmenté ses honoraires de 10% à 17% de commission parce qu’il était à la fois avocat et gestionnaire. Cet arrangement a duré moins d’un an, puis Bryant – avec l’aide du président de Young Money, Mack Maine – a repris le contrôle de Wayne de Sweeney.

Sweeney soutient que Wayne devrait être en mesure de lui payer les 20 millions de dollars qu’il dit lui devoir parce que cet été, Wayne a vendu ses maîtres à Universal pour plus de 100 millions de dollars.

Wayne avait en fait poursuivi Sweeney l’année dernière pour la même somme de 20 millions de dollars, affirmant que lorsque Sweeney était son avocat, il avait pris une réduction de 10% de toutes ses transactions au lieu de la norme de l’industrie de 5%.

À l’époque, Sweeney a rejeté la poursuite pour faute professionnelle de Wayne contre lui comme une «campagne menée par les autres conseillers de Carter pour éviter» de lui payer l’argent dû.

Peu de temps après, Sweeney a poursuivi Bryant et le Maine pour avoir conspiré contre lui. Maintenant, il a ce nouveau procès séparé contre Wayne