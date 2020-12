Lil Wayne poursuivi par l’ancien directeur pour 20 millions de dollars: rapport

Dans de nouveaux documents, Ronald Sweeney donne des détails concernant le boeuf légal Cash Money-Young Money d’il y a des années.

Il est temps pour Lil Wayne de briller en sortant récemment son Pas de plafond 3 mixtape, sa fille Reginae Carter vient de fêter son anniversaire lors d’un événement somptueux à Atlanta, et le rappeur passe les dernières vacances de Thanksgiving avec son amour, Denise Bidot. Indépendamment de la controverse suscitée par son soutien à Donald Trump, Weezy continue de vivre la belle vie, mais il semble qu’il ait eu des problèmes juridiques avec son ancien manager qui aurait poursuivi le rappeur pour 20 millions de dollars.

Gonzalo Marroquin / Intermittent / TMZ a affirmé avoir conservé des documents juridiques liés à la poursuite, et ils auraient déclaré que Ronald Sweeney avait un os à cueillir avec le célèbre parolier. Selon Sweeney, c’est en 2005 qu’il a été embauché par le rappeur pour négocier une renégociation avec Cash Money. Le scandale concernant Young Money de Lil Wayne et Cash Money de Birdman a été largement médiatisé, et ce n’est qu’en 2018 que le procès contre Cash Money a été réglé. Cependant, Sweeney a écrit dans son procès qu’il n’avait reçu qu’une poignée de paiements en ce qui concerne ce problème, mais ce n’est pas tout. Sweeney affirme qu’en 2018, Weezy lui a dit de licencier son manager et ami d’enfance Cortez Bryant « pour un conflit d’intérêts dans un litige juridique impliquant Drake et Cash Money ». Après avoir fait ce que Wayne a demandé, Sweeney a déclaré qu’il était intervenu pour reprendre le rôle de Bryant. Il a reçu une commission de 17%, contre 10% qu’il avait précédemment engagé, « mais Sweeney affirme que Bryant et Mack Maine ont ensuite conspiré pour creuser un fossé entre Wayne et Sweeney, ce qui aurait fonctionné. Sweeney dit que Wayne l’a licencié en septembre 2018. « L’ancien manager a déclaré qu’il devait plus de 20 millions de dollars pour le travail qu’il a effectué pour le rappeur. Lil Wayne n’a pas encore répondu à ces derniers rapports. [via]