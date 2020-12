Lil Wayne plaide coupable à une accusation fédérale d’armes à feu

En décembre dernier, le FBI, le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu et la police de Miami-Dade ont fouillé l’avion privé de Lil -Wayne à l’aéroport exécutif de Miami-Opa Locka et ont trouvé de la cocaïne, de la MDMA, des opioïdes, de l’héroïne et des armes à feu.

Le mois dernier, les autorités ont accusé les Tunechi d’un chef d’accusation de possession d’une arme à feu et de munitions par un criminel condamné. Weezy, qui a notoirement purgé une peine en 2009 pour possession d’armes à feu, ferait face à dix ans s’il était reconnu coupable.

Alors que son avocat a plaidé pour l’innocence de Wayne lorsque les accusations ont été annoncées, Weezy a plaidé aujourd’hui coupable de possession illégale d’une arme chargée.

Sa peine reviendra à un juge. Cependant, le gouvernement a accepté de recommander moins de temps parce qu’il en assume la responsabilité. Qu’est-ce que c’est, nous ne le savons pas encore. Mais nous nous attendons à ce qu’il soit condamné à une peine de prison.