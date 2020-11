Lil Wayne fait sortir Drake sur “ No Ceilings 3 ”

Lil Wayne tombe Pas de plafond 3 sur DatPiff ce vendredi.

Et Drake sera là.

«Le jeu de mixtape semblait être un art en voie de disparition et comme je suis l’un des pionniers du métier, et qu’il a joué un si grand rôle dans ma carrière, j’ai senti qu’il était juste de le ressusciter», a déclaré Lil Wayne à Complex. «De plus, il y a beaucoup de chansons ici que je voulais tuer à ma façon!»