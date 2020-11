Lil Wayne fait face à dix ans de temps fédéral pour des accusations d’armes à feu

Rappelez-vous en décembre dernier lorsque le FBI, le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu et la police de Miami-Dade ont fouillé l’avion privé de Lil -Wayne à l’aéroport exécutif de Miami-Opa Locka et ont trouvé de la cocaïne, de la MDMA, des opioïdes, de l’héroïne et des armes à feu, y compris un or- arme de poing de calibre .45 plaquée avec une poignée perle?

Nous n’en avons pas beaucoup entendu parler jusqu’à présent, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour Lil Wayne.

Le procureur américain du district sud de la Floride a accusé le rappeur d’un chef d’accusation de possession d’une arme à feu et de munitions par un criminel condamné. Weezy, qui a notoirement purgé une peine en 2009 pour possession d’armes à feu, ferait face à dix ans s’il était reconnu coupable.

L’avocat de Wayne, Howard Srebnick, a repoussé l’accusation.

« Il n’y a aucune allégation selon laquelle il l’aurait jamais tiré, brandi, utilisé ou menacé de l’utiliser. Il n’y a aucune allégation selon laquelle il est une personne dangereuse », a déclaré Srebnick.

Étant donné que les fédéraux ne jouent pas et condamnent presque toujours, c’est un coup terrible pour Tunechi.

C’est peut-être pour cela qu’il posait avec Donald Trump avant les élections.

Y a-t-il un pardon à venir?