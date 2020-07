Lil Wayne et Denise Bidot ne peuvent pas se lasser.

Un autre couple heureux ne peut s’empêcher de jaillir l’un de l’autre sur le Gram. Nous avons vu certaines de nos stars préférées du hip-hop afficher leurs romances en ligne avec des articles qui incluent des vacances d’élite et des articles de luxe, mais Lil Wayne et sa principale dame Denise Bidot gardent les choses simples. Le couple s’est présenté publiquement avec leur relation il y a des mois après la fin de l’engagement de Wayne avec La’Tecia Thomas. Depuis ce temps, un Weezy généralement privé montre ouvertement son amour pour Denise au monde. Récemment, le couple a publié des photos sur Instagram qui les montraient profiter de l’ambiance estivale au bord de la piscine. Ils se sont laissés des mots doux dans la section des commentaires des photos, et maintenant Denise est revenue avec un message spécial pour son homme. “Merci de m’aimer comme tu le fais bébé. Je ne pense pas que j’ai jamais su ce qu’était l’amour avant que tu ne viennes dans ma vie”, a-t-elle écrit dans une légende IG. Elle a mis fin aux choses en déclarant que Lil Wayne était «Mon roi». La photo qu’elle a partagée montre Denise avec un sourire alors qu’elle est enveloppée dans les bras de Wayne et qu’il plante un baiser sur son visage. L’amour est réel. Consultez l’article ci-dessous.