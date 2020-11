Lil Wayne et Reginae Carter honorent les premiers albums No Limit & Cash Money avec un flyer d’anniversaire

La célébration de Reginae se déroulera dans l’ATL.

Nous ne savons pas comment Reginae Cater va sonner à son 22e anniversaire, mais à voir le flyer, elle est comme son papa. Le grand jour de la star de télé-réalité est dimanche (29 novembre), et alors qu’une grande partie du pays – et du monde – se prépare à un verrouillage COVID-19, il peut y avoir des surprises de fête en réserve pour l’aîné des enfants Carter. Lil Wayne et Reginae ont partagé un dépliant de célébration d’anniversaire qui semblait avoir été tiré tout droit de la fin des années 1990 du coffre-fort No Limit. En fait, il a été directement inspiré par la sortie 1999 du rappeur BG Cash Money Records, Chopper City dans le ghetto.

Steven Ferdman / Intermittent / «Choppa city à atlanta», a écrit Reginae dans la légende de sa photo. Sur la page de Wayne, il a ajouté: « Deuce deuce OG Killa Reginae! » Ce sera un week-end chargé pour les Carters étant donné que la veille de la fête des 22 ans de Reginae, Weezy sera au Staples Center du centre-ville de Los Angeles lors du combat d’exposition Mike Tyson contre Roy Jones Jr. Les boxeurs légendaires reviennent sur le ring pour un combat épique qui fait parler le monde du sport depuis des mois, et les fans de Pay-Per-View seront également traités avec Lil Wayne prenant le micro. Consultez le dépliant d’anniversaire de Reginae ci-dessous et dites-nous qui, selon vous, remportera la victoire dans le combat ce week-end.