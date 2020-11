Lil Wayne et Drake se réunissent sur le feu « BB King Freestyle » de « No Ceilings 3 »

Les fans rafraîchissent avec impatience leurs navigateurs pour obtenir des informations sur le projet très attendu de Lil Wayne Pas de plafond 3, et il est enfin arrivé. Weezy compte à rebours ce disque hébergé par DJ Khaled depuis des jours et juste avant la performance du rappeur au combat Mike Tyson contre Roy Jones Jr.au Staples Center de Los Angeles samedi 28 novembre, il a offert au monde sa dernière mixtape. La collaboration que les fans attendaient est celle de Lil Wayne et nul autre que le Certified Lover Boy lui-même, Drake, et les deux se retrouvent sur la chanson de Weezy « BB King Freestyle ».

Les amis et collaborateurs de longue date se heurtent à un rythme fluide produit par Hollywood Cole et DJ Khaled alors qu’ils flambent avec des bars qui ne manqueront pas d’être cités par les fans proches et lointains. « BB King Freestyle » montre que Weezy et Drizzy continuent d’apporter une chaleur indéniable quand ils unissent leurs forces, alors diffusez leur dernière et dites-nous quels bars ont le plus retenu votre attention.

Paroles de citations

Je suis d’accord avec les mecs, je ne peux pas m’empêcher de voir au-delà d’eux

J’ai un problème à deux places

N * ggas pensant qu’ils ont froid, je les arrache à la saison de la grippe

Les salopes oublient qu’elles sont des putes, et c’est à ce moment que Tunechi leur rappelle

J’avais l’habitude de baiser avec des modèles G, je suis f * ckin ‘designers Gucci

Je le garde en 2-G peu importe, je deviens trop profond pour les plongeurs

Laisse-moi refaire surface, je flexin ‘exprès

Elle est particulièrement sinueuse, je parie qu’elle sert tous les buts

Parfait, je suis mieux que parfait, je suis malade, j’ai besoin de voir un médecin