Lil Wayne annule la performance du combat Tyson / Jones, cite des «circonstances imprévisibles»

Lil Wayne a annulé sa performance pour le combat Mike Tyson contre Roy Jones Jr.

Lil Wayne a annulé sa performance pour le combat Mike Tyson contre Roy Jones Jr., initialement prévu pour samedi soir, en raison de «circonstances imprévisibles». « En raison de circonstances imprévisibles, je ne jouerai pas ce soir au combat Tyson / Jones », a écrit Wayne sur Twitter. « J'espère que l'événement est toujours un succès et beaucoup d'amour pour Triller. » Wayne n'a pas développé les circonstances ayant entraîné son absence, mais plus tôt ce mois-ci, il a clairement indiqué qu'il était excité de pouvoir jouer pendant l'événement: « Cet événement va entrer dans l'histoire, sans aucun doute. Je suis reconnaissant d'en faire partie et de partager l'arène avec deux légendes vivantes. Je suis ravi de jouer et de donner aux fans quelque chose sur lequel ils peuvent basculer », a-t-il déclaré dans un communiqué. Vendredi, Wayne a sorti sa nouvelle mixtape, Pas de plafond 3. Le projet de 20 titres, qui présente des apparitions de Drake, Young Thug, et plus encore, a eu des fans nostalgiques après l'avoir téléchargé via DatPiff. French Montana, Wiz Khalifa et YG devraient toujours se produire pendant l'événement, et TMZ rapporte que Snoop Dogg remplacera Wayne. Snoop a confirmé la nouvelle sur son Twitter avec un lien dirigeant les fans vers l'endroit où ils peuvent diffuser en direct la performance.