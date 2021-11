Lil Uzi Vert s’apprête à acheter un jetpack pour 700 000 €

HOMCOM Sapin de Noël artificiel lumineux LED x 700 blanc chaud + support pied Ø 132 x 210H cm 2154 branches vert

Ce magnifique sapin de Noël artificiel lumineux LED d'une hauteur de 2 m ou plus vous aidera à creér une atmosphere féerique ! Composé de nombreuses LED blanc chaud répartis sur ses multitudes de branches, ce sapin sera du plus bel effet. En un clin d'œil, vous l'aurez installé ce qui ravira petits et grands ! Caractéristiques : - Sapin de Noël lumineux LED blanc chaud x 650 ou x 700 (suivant modèle choisi) idéal afin de créer une ambiance festive de fin d'année ! - Modèle artificiel touffu grande taille Ø 127 x 200H cm / Ø 132 x 210H cm composé de 1880 / 2154 branches (suivant modèle) environ pour un réalisme incomparable - Sapin vert, support pied en métal, transformateur et câble coloris noir : harmonie des couleurs, rendu éblouissant ! - Pied en métal (patins antidérapants), un transformateur avec câble d'alimentation - Structure stable, robuste et matériaux de qualité pour un usage en toute sécurité (sapin ignifugé) - Pratique, idéal pour décorer votre pièce de façon rapide, il vous suffira de le placer où vous souhaitez et de le brancher ! - Express à ranger et à sortir et surtout plus d'épines à ramasser ! - Note : décorations boules, cloches, rubans, etc... non incluses Spécifications : - Couleur sapin : vert (effets lumineux blanc chaud) - Matériaux principaux : PVC, tige et pied en métal - Hauteurs totales : 200 cm ou 210 cm, diamètres bas : 127 cm ou 132 cm - Ø base métal : 56 cm ou 61 cm (Ø chassis tubulaire : 3,2 cm) - Quantité de branches : 1880 environ - Longueur câble d'alimentation : 1,80 m - Tension : 31 V avec adaptateur 220-240 V / 50 Hz - Puissance : seulement 6 W ! - Normes CE, certifications RoHS, EMC et LVD - Attention : usage intérieur uniquement - Réf. : 830-191/193