Lil Uzi Vert passe en direct pendant 2 heures et visionne un tas de chaleur

Lil Uzi Vert a joué 2 heures de musique inédite lors de son dernier Instagram Live.

Lil Uzi Vert a connu une année passionnante, sortant enfin de la nouvelle musique après une longue sécheresse. Le rappeur de Philadelphie a sorti trois nouveaux projets cette année, en commençant par Atake éternel, continuant avec LUV Vs. Le monde 2, et se terminant par sa collaboration avec Future, intitulée Pluton x Bébé Pluton. Au cours du week-end, le joueur de 26 ans est allé vivre sur Instagram pendant deux heures, jouant un tas de musique inédite qui pourrait provenir de son prochain projet. LUV est Rage 3. Sur une période de quatre jours, Lil Uzi Vert dit qu’il a fait beaucoup de musique, et il ne nous a pas laissé tant de choses à croire aveuglément. Il a joué la musique sur son stream, en commençant par le « Swap Dat » ultra-puissant et en passant à un tas d’autres coupes à la mode. En testant quelques filtres et arrière-plans, Uzi a apparemment passé un bon moment à interagir avec ses fans, à fumer de l’herbe et à avancer avec succès après coup. Une grande partie de la musique fait allusion à la mort, demandant à plusieurs reprises s’il ira au paradis dans ses paroles, donc c’est clairement quelque chose qui alourdit le rappeur ces derniers temps.

Paras Griffin / LUV a récemment prévisualisé un tas de nouvelles musiques, il est donc possible qu’un projet complet arrive bientôt. Il a publié certains de ses extraits sur les réseaux sociaux, y compris Twitter et Instagram, mais il n’y a pas encore eu d’annonces concrètes sur le moment auquel nous pouvons nous attendre. LUV est Rage 3, qui est surnommé Forever Young. Découvrez la diffusion en direct de 2 heures ici et faites-nous savoir si vous voulez plus de nouvelle musique de Lil Uzi Vert. [via]