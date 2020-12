Lil Uzi Vert continue de se plaindre de Rihanna et des rumeurs de romance rocheuse A € AP

Le béguin d’Uzi pour Rihanna a été bien documenté et il ne peut pas croire que Ri pourrait être pris.

Les rumeurs d’une romance brassicole entre A € AP Rocky et Rihanna se préparent depuis un certain temps, mais les deux artistes sont restés silencieux sur leur vie personnelle. Alors même que des informations ont fait surface cette semaine selon lesquelles le couple de musiciens était lié de manière romantique, Rocky ni Rihanna ne se sont manifestés pour confirmer la nouvelle. Ils ont été photographiés par des spectateurs appréciant la compagnie de l’autre à New York, et la possibilité que Rihanna soit à nouveau hors du marché est quelque chose qui frappe assez durement Lil Uzi vert. Nous avons été témoins de la tentative de Lil Uzi Vert de tirer sur le magnat de Fenty en portant des vêtements avec son visage, en posant devant ses boutiques éphémères et en espérant qu’elle se rendra un jour compte qu’il est « le bon » pour elle. Nous avons rapporté qu’à la suite de la nouvelle de A € AP Rocky, Uzi n’a pas suivi son béguin, mais il est revenu sur Instagram Story pour se plaindre une fois de plus des potins. «Ça ne peut pas être vrai», écrivit Uzi sur une photo paparazzi granuleuse du couple présumé. Il n’a pas offert grand-chose d’autre, mais il est clair qu’il espère qu’il a encore une chance avec RiRi. Cependant, Rihanna n’est pas son seul objectif, car le rappeur a parlé aux fans de son récent accrochage avec un couteau. Uzi s’est accidentellement poignardé le visage en ouvrant un colis, et il a dit aux utilisateurs de Twitter qu’il avait hâte de voir comment la cicatrice se transformerait. Découvrez son histoire Instagram ci-dessous.

