Lil Tracy abandonne «Designer Talk 2» de 20 titres avec Lil Keed, Chief Keef, Lucki et plus

Lil Tracy est surtout connu pour son travail avec Lil Peep. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, enregistrant et diffusant de nombreuses chansons en tant qu’unité. Alors qu’il continue de se remettre de la perte de son meilleur ami, Lil Tracy va de l’avant en publiant la suite de son projet 2018 Discussion de concepteur, venant avec Designer Talk 2.

Le rappeur est officiellement de retour, abandonnant un projet de 20 titres où il se réjouit de tous les vêtements de créateurs qu’il a dans son placard. Designer Talk 2 est conscient de lui-même, ne prétendant pas être quelque chose en dehors d’une bande flexible avec des fonctionnalités de Lil Keed, Lucki, Chief Keef, Yung Bans, Pi’erre Bourne, et d’autres.

Écoutez celui-ci et dites-nous si vous aimez la dernière version de Lil Tracy.

Paroles de citations:

1. WYA?

2. Backrub

3. BTW

4. Chrome Heart Lens

5. Designer Talk (avec Lil Keed)

6. Play For Keeps

7. Joutes (feat. Marcy ayy)

8. Chicken Soup (feat. Chief Keef)

9. Je pense que vous connaissez le reste (feat. Cold Hart)

10. Joseph & Mary (feat. Yung Bans)

11. Nouilles Yakisoba

12. MIA (avec Lil Candy Paint)

13. Racks de pluie

14. Désordonné

15. Coco (feat. Lucki)

16. No Hook (feat. Juviee 2e’s)

17. Comme Des Garçons (feat. Pi’erre Bourne)

18. Cali King

19. Limonade aux fraises (feat. Buku Bandz)

20. Tarentule