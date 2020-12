Lil Reese quitte plus de 20 000 € dans Uber, le chauffeur retourne de l’argent

La vraie question est, est-ce que le rappeur lui a donné quelques dollars pour la bonne action?

Beaucoup connaissent l’expérience déchirante de laisser accidentellement un objet personnel dans un Uber ou Lyft après notre sortie. La plupart du temps, les gens ont laissé leur téléphone portable ou leur portefeuille, mais Lil Reese a récemment déclaré qu’il avait sauté d’un Uber pendant que ses 20000 dollars roulaient avec le chauffeur. Il est courant que les chauffeurs retournent aux lieux de dépôt pour rendre les articles à leurs propriétaires légitimes, mais avec autant d’argent en jeu, Reese a considéré cela comme une perte. Il s’est trompé. Le rappeur a publié son expérience sur les réseaux sociaux et a initialement publié sur sa story Instagram qu’il était bouleversé après avoir réalisé qu’il avait perdu l’argent. «Je ne peux pas croire que je viens de laisser 20 000 € et plus dans Uber bro», a écrit le rappeur. Quelques heures plus tard, il a fait une mise à jour positive. « Il a brong ce 20K plus en arrière f * ck yall signifie. » On ne sait pas si Lil Reese a récompensé le chauffeur pour ses efforts, mais le public a clairement fait savoir qu’ils n’auraient pas été aussi consciencieux. De nombreuses personnes ont déclaré qu’elles se seraient sauvées avec l’argent le plus rapidement possible, mais de toute évidence, le conducteur d’Uber voulait cette note de cinq étoiles. Découvrez quelques réactions ci-dessous et faites-nous savoir si vous auriez rendu l’argent.