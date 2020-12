Lil Pump révèle qu’il est un père

Lil Pump a révélé qu’il était le père d’un jeune garçon.

Lil Pump dit qu’il est le père d’un jeune garçon et que la mère de son enfant ne le laisse pas voir son fils. Frazer Harrison / « Bébé maman est pas de la merde ne me laisse pas voir mon fils #fathers correctement », a-t-il écrit sur Instagram, dimanche, avec une photo de son fils. Cela semble être la première mention publique du père de Pump. En fait, Pump a été principalement silencieux ces derniers temps en dehors d’exprimer son soutien à Donald Trump, qui comprenait un single sur le thème de MAGA intitulé «Lil Pimp Big MAGA Steppin». « Bonjour tout le monde, comment vous sentez-vous les gars? » Pump a déclaré lors d’un discours lors d’un rassemblement Trump pendant la campagne. «Je viens ici pour dire, Monsieur le Président, j’apprécie tout ce que vous avez fait pour notre pays. Vous avez ramené les troupes chez vous et vous faites ce qu’il faut. MAGA 20, 20, 20, n’oubliez pas cela. Don N’oublie pas ça. Et ne vote pas du tout pour Joe endormi. « Pump est même allé jusqu’à dire qu’il quitterait les États-Unis si Trump perdait: «Putain, j’ai l’air de payer 33 en plus d’impôts pour Biden, salope de connard. Putain de Joe endormi, n *** a. Salope de Trump 2020! « , A-t-il dit. » Si Trump n’est pas élu, je déménage d’ici! N *** a, je vais en Colombie. Putain! » [Via]