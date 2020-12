Lil Pump embrasse Eminem dans une vidéo méchante

Lil Pump dit qu’Eminem est « boiteux comme l’enfer » dans une nouvelle vidéo, affirmant également que « personne n’écoute » le rappeur légendaire.

Un jour après se vanter et se déclarer incorrectement le « nouvel âge Michael Jackson », Lil Pump est de retour avec un autre rappel incessant de son existence, dissing Eminem à l’improviste. Le niveau de respectabilité de Lil Pump (enfin, tout ce qui restait dans ce département) a sérieusement diminué cette année après que le rappeur élevé à Miami a approuvé la réélection du président Donald Trump, faisant une apparition troll à son rassemblement et se moquant totalement du processus politique , ainsi que lui-même. Bien que Pump n’ait jamais été considéré comme une figure influente de la politique, son geste a laissé un goût extrêmement amer dans la bouche des fans de hip-hop. Pump essaie de revenir à ses habitudes de pêche à la traîne sur Instagram après avoir pris quelques semaines de congé, et il attire définitivement l’attention des gens, dissipant Eminem au hasard dans une nouvelle diatribe. « F * ck Eminem, tu es nul comme l’enfer, personne n’écoute ton vieux cul », a déclaré Lil Pump dans un message vidéo sur les réseaux sociaux. « Tu es boiteux comme putain, putain! Je me suis réveillé sur des taureaux * aujourd’hui, je suis de retour sur mon putain de merde. » F * ck sh * t, en effet. En fait, beaucoup de gens écoutent Eminem – son dernier album s’est vendu à un peu moins de 100 000 unités lors de sa première semaine de sortie, ce qui est bien plus que ce à quoi Pump est habitué.

Le rappeur essaie probablement simplement d'amener Eminem à le mentionner dans son prochain single, ou peut-être sur un autre album surprise l'année prochaine. Pensez-vous que nous entendrons Eminem?