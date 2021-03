Lil Nas X suscite l’indignation avec un nouveau clip et des baskets, répond aux critiques

Lil Nas X a quelques mots de choix pour les critiques indignés par son nouveau clip vidéo pour «Montero (Call Me By Your Name)».

La chanson et la vidéo ont fait leurs débuts vendredi et sont presque instantanément devenues virales. Il a depuis été vu plus de 24 millions de fois. Les fans ont félicité le jeune artiste pour son travail et sa vision artistique, tandis que d’autres ont critiqué la vidéo pour son imagerie religieuse, sa représentation du diable et ses nuances sexuelles.

L’artiste de 21 ans a tiré le meilleur parti des critiques, s’adressant aux médias sociaux pour partager une partie des réactions négatives des parents qu’il a reçues après la sortie initiale. Vendredi, il a partagé une capture d’écran d’une publication Facebook sur Twitter, en plaisantant. l’écriture, «Nous sommes arrivés sur facebook !!! LETS GOOO! «

«Lil Nas est un tout nouveau niveau de démoniaque», lit-on dans le post Facebook. «Certains d’entre vous feraient mieux de consulter la playlist de votre enfant. Restez dans le SAVOIR!

Depuis la sortie du clip, Lil Nas X n’a ​​pas seulement répondu aux éloges pour sa nouvelle version, mais a également pris le temps de défendre son travail contre certaines des critiques qu’il a reçues.

Le chanteur a retweeté un message maintenant supprimé, l’écriture, «Il y a une fusillade de masse chaque semaine que notre gouvernement ne fait rien pour arrêter. moi, glisser sur un pôle CGI n’est pas ce qui détruit la société.

il y a une fusillade de masse chaque semaine que notre gouvernement ne fait rien pour arrêter. moi, glisser sur un pôle CGI n’est pas ce qui détruit la société. https://t.co/H21SMVnfNQ – non 🏹 (@LilNasX) 26 mars 2021

Plus tard dans la journée, il a partagé une vidéo de lui exécutant «Old Town Road» dans une école primaire en 2019, sous-titrée: «Le système cible les enfants. Les fans de Lil Nas X sont principalement des enfants. Ils ont fait la même chose avec Miley Cyrus après Hannah Montana.

«Il n’y avait aucun système impliqué», Lil Nas X a écrit. «J’ai pris la décision de créer le clip vidéo. je suis un adulte. Je ne vais pas passer toute ma carrière à essayer de répondre aux besoins de vos enfants. c’est votre travail. »

il n’y avait aucun système impliqué. j’ai pris la décision de créer le clip vidéo. je suis un adulte. Je ne vais pas passer toute ma carrière à essayer de répondre aux besoins de vos enfants. c’est votre travail. https://t.co/SzjjYe2tf4 – non 🏹 (@LilNasX) 27 mars 2021

Samedi, le jeune artiste s’est rendu sur Twitter au milieu du barrage de commentaires de la vidéo, à la fois positifs et négatifs, pour partager une note brute sur sa lutte avec sa sexualité à l’adolescence, l’écriture, «J’ai passé toutes mes années d’adolescence à me détester à cause de la merde que vous aviez prêchée qui m’arriverait parce que j’étais gay.»

« Alors j’espère que vous êtes fou, restez fou, ressentez la même colère que vous nous apprenez à avoir envers nous-mêmes », a-t-il conclu dans le tweet.

Une maman de soutien a répondu à cela, en disant: « En tant que mère d’un gay de 14 ans, j’apprécie cela. J’espère qu’il ne se déteste jamais à cause des opinions ignorantes des autres. Je suis désolé que vous ayez vécu cela en grandissant. Vous êtes une personne brillante et talentueuse cela semble gentil. Cette maman vous soutient. «

Mais tous les parents ne sont pas satisfaits de lui. L’ancien joueur de la NBA, Nick Young, s’est rendu sur Twitter pour partager sa déception face au rappeur, écrivant: «Mes enfants ne joueront plus jamais à Old Town Road. «

Lil Nas X a pu applaudir avec un sens de l’humour, l’écriture, « Ils ne devraient pas jouer à Old Town Road de toute façon, nous diffusons en continu maintenant, appelez-moi par votre nom 😌. »

« Chaussures Satan »

Certains critiques se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour dénoncer une collaboration de sneakers à laquelle le jeune rappeur participe et qui s’inspire également de la pègre.

Une paire de Nike Classic Air Max 97 a été remaniée par la société de produits MSCHF, la même société qui a créé en 2019 une paire de «Jesus Shoes» à 1 800 € (des chaussures de sport remplies d’eau bénite). Coûtant 1108 €, les baskets Lil Nas X contiennent 60 CC d’encre rouge ainsi qu’une goutte de sang humain. (Nike n’est pas associé aux chaussures, déclarant à Input: « Nike n’a pas conçu ou publié ces chaussures et nous ne les approuvons pas. »)

MSCHF x Lil Nas X «Chaussures Satan» 🏹 👟Nike Air Max 97

🩸Contient 60cc d’encre et 1 goutte de sang humain

🗡️666 paires, numérotées individuellement

💰 1 018 €

🗓️29 mars 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX – SAINT (@saint) 26 mars 2021

«On dit à nos enfants que ce type de produit est non seulement correct, mais« exclusif »». a tweeté la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem. « Mais savez-vous ce qui est plus exclusif? Leur âme éternelle donnée par Dieu. »

Elle a poursuivi: « Nous luttons pour l’âme de notre nation. Nous devons lutter dur. Et nous devons lutter intelligemment. Nous devons gagner. »

Lil Nas X a répondu à cela, en disant: « ur tout un gouverneur et toi ici en train de tweeter à propos de maudites chaussures. fais ton boulot! »

La commentatrice politique Candace Owens a également partagé ses réflexions sur la question, écrivant en partie: «Nous faisons la promotion des chaussures Satan à porter sur nos pieds. Lil Nas X a retweeté ses commentaires, répondant par: « Vous savez que vous avez fait quelque chose de bien quand elle en parle. »

Alors que les chaussures Lil Nas X et le clip vidéo « Montero » ont fait l’objet de controverses, d’autres artistes de l’industrie et des fans l’ont félicité pour son travail. Vendredi, il a partagé une photo sur Instagram demandant aux fans quelle était leur partie préférée de la vidéo, à laquelle le rappeur Big Sean a commenté: «La créativité et la confiance pour vous faire pleinement est ma partie préférée! Gardez rockin bro.

Lil Nas X. Amy Sussman / Getty Images

Dans un éditorial pour Variety, l’écrivain Adam B.Vary a établi des parallèles entre les carrières d’artistes comme Elton John, George Michael et Ricky Martin et comment ils ont pu s’exprimer à l’époque pour que Lil Nas X puisse être lui-même sans aucune excuse. aujourd’hui.

«J’ai hâte de voir ce qu’il va faire ensuite, et il semble que je suis loin d’être seul», a écrit Vary. «C’est une excellente nouvelle pour Nas et pour tous les autres artistes queer qui souhaitent suivre ses traces. C’est peut-être aussi, peut-être, doux-amer pour les artistes queer qui sont venus avant Nas, qui auraient pu atteindre ces mêmes sommets s’ils en avaient jamais eu la chance.

Lil Nas X sorti en juin 2019 sur Twitter grâce aux paroles de sa chanson «c7osure». À l’époque, le jeune artiste a fait face à des réactions négatives, mais a presque rencontré l’amour et le soutien des fans et d’une foule de célébrités. Après la sortie de «Montero», le chanteur a écrit une note à son jeune moi sur Twitter à propos de sa sortie.

« Cher montero de 14 ans, j’ai écrit une chanson avec notre nom dedans, » Lil Nas X, dont le prénom est Montero Lamar Hill, a écrit en partie. «Il s’agit d’un gars que j’ai rencontré l’été dernier. Je sais que nous avons promis de ne jamais sortir publiquement, je sais que nous avons promis de ne jamais être «ce» type d’homosexuel, je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira les portes à de nombreuses autres personnes queer pour qu’elles existent simplement.

En rapport: