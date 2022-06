Lil Nas X Savages BET Awards après avoir reçu zéro nomination

P’tit Nas X a critiqué les prix Black Entertainment Television (BET) pour l’avoir snobé dans les nominations de cette année.

Dans une série de supprimé depuis tweets, les Grammy-award le rappeur gagnant a appelé la remise des prix américaine pour avoir continuellement créé des artistes dans le LGBTQI+ la communauté se sent « invisible ».

Il a écrit : « Merci aux BET Awards. Un zéro nominations exceptionnelle à nouveau. L’excellence noire !

Le rappeur a poursuivi: « Même pas ça, ça n’a pas besoin d’être moi nominé. J’ai juste l’impression d’être noir ppl faut se battre pour être vu dans ce monde et même quand on arrive au sommet mfs essaie de prétendre que nous sommes invisibles.

Le chanteur de ‘Montero (Call Me By Your Name)’ a également riposté à ceux sur Twitter, affirmant qu’il n’était pas digne d’une nomination.

Tout en applaudissant un utilisateur, le 23-Age a écrit: « Pas d’offense mais vous êtes littéralement de caucasien persuasion et essayer de m’éduquer sur une émission de récompenses, j’ai regardé toute mon enfance et ce ne sont pas les prix du hip hop et ils ont un pop/radio Catégorie. »

Alors qu’une autre personne a demandé pourquoi le rappeur pensait qu’il devrait être nommé, disant qu’il ne devrait pas utiliser sa sexualité comme une béquille.

auquel le auteur-compositeur-interprète a souligné qu’il était en tête des charts l’année dernière et que son premier album MONTÉRO rencontre un succès commercial et critique.

Cependant, ce n’est pas la seule fois où le rappeur a été confronté à un contrecoup.

En 2021, lors de son agression sexuelle thème égyptien performance de ‘Montero (Call Me By Your Name)’ aux BET Awards, P’tit Nas X a verrouillé les lèvres avec un danseur de fond masculin.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter, qualifiant la performance d ‘«inappropriée».

Une personne a écrit : « C’est ce que font trop de gloire et d’argent… oubliez votre entraînement à domicile ! »

Un autre a commenté: «Vous êtes tellement peu sûr de votre sexualité que vous la surcompensez à chaque fois que vous en avez l’occasion. Les homosexuels qui se connaissent ne doivent pas constamment rappeler à tout le monde qu’ils sont homosexuels.

Alors qu’un autre a dit: «C’est tout simplement méchant. Aucun autre artiste hétérosexuel ne fait ça.

Cependant, le rappeur a défendu sa performance, affirmant qu’il n’essayait pas de faire appel à hétéronormativité alors qu’il montait sur scène.

vous vous détestez tellement. vous vivez tous votre vie en faisant de votre mieux pour apaiser les personnes hétéros. vous êtes tous mal à l’aise avec ce que je fais parce que vous avez tous peur qu’ils soient mal à l’aise avec vous. travaillez sur vous-mêmes, j’aime qui je suis et tout ce que je décide de faire. y arriver. https://t.co/oHoYkux98F – MONTERO (@LilNasX) 28 juin 2021

« Vous vous détestez tellement. Vous vivez tous vos vies en essayant de votre mieux d’apaiser directement ppl. Vous êtes tous mal à l’aise avec ce que je fais parce que vous avez tous peur qu’ils soient mal à l’aise avec vous », a-t-il écrit.