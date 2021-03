Lil Nas X s’attaque au contrecoup de ses chaussures Satan qui contiennent du vrai sang humain

Lil Nas X a été accusé d’avoir corrompu des enfants avec des images « sataniques » après la sortie de son clip « Montero ».

Lil Nas X a répondu aux critiques entourant ses nouvelles chaussures Satan, qui contiennent une goutte de vrai sang humain, de la manière la plus Lil Nas X possible.

Comme vous le savez, le rappeur de ‘Old Town Road’ a sorti sa chanson très attendue et son clip vidéo ‘Montero (Call Me By Your Name)’ la semaine dernière. Dans la vidéo, Lil Nas X tombe du paradis en enfer sur une perche de strip-teaseuse et donne à Satan un lap dance. Il a reçu beaucoup de critiques pour la vidéo de la part de conservateurs qui pensent qu’il fait la promotion du satanisme auprès des enfants.

Cependant, il y a aussi un contrecoup autour des chaussures Satan de Lil Nas X, une paire de Nike Air Max 97 en édition limitée en collaboration avec la société de streetwear MSCHF, qui contient une goutte de vrai sang humain (provenant de membres de l’équipe MSCHF) dans les semelles mélangées. avec 60 CCs d’encre rouge.

Lil Nas X aborde les réactions négatives sur ses chaussures Satan. Photo: Columbia, Lil Nas X via YouTube

Les chaussures controversées de Satan sont en vente aujourd’hui (29 mars) et sont décorées d’un pendentif pentagramme et d’une référence à Luc 10:18, un verset biblique sur la chute de Satan du ciel. Seules 666 paires seront disponibles et elles coûteront 1018 €.

Nike a confirmé ne pas être impliqué dans la collaboration dans une déclaration à NBC News, qui disait: « Nous n’avons pas de relation avec Little Nas X ou MSCHF. Nike n’a pas conçu ou sorti ces chaussures et nous ne les approuvons pas. »

Les chaussures ont provoqué des réactions négatives de la part de personnes qui sont offensées par le fait que Lil Nas X fasse la promotion de l’imagerie satanique, en particulier avant le dimanche de Pâques (4 avril).

Lil Nas X est LITTÉRALEMENT ici en train de vous dire qu’il est un sataniste dans sa nouvelle vidéo. Promouvoir les chaussures Satan de nikes avec du sang humain à l’intérieur 😳 et vous l’encouragez tous ???

Ce monde est parti – Enigme (@shannon_gumbs) 27 mars 2021

Attendez … alors Nike n’a pas collaboré avec Curry parce qu’il voulait ajouter des versets bibliques sur ses chaussures … mais Nike collabore avec Lil Nas X pour créer ces chaussures horribles et sataniques ?? https://t.co/yRU8U4c7u4 – Alex Delarosa (@SirYaevyy) 27 mars 2021

Lil Nas X peut littéralement donner à satan un lap dance dans son clip vidéo et sortir une paire de chaussures satan, et les gens ne croient toujours pas qu’il y ait des adorateurs de satan dans l’industrie de la musique. C’est le niveau d’illusion auquel nous sommes confrontés. – Matt Stephens, Jacked & Tan Suprémaciste (@Matt_S_Stephens) 27 mars 2021

Les chaussures Lil Nas x Nike ne sont ni cool ni progressives, elles sont juste bizarres et les mfs qui défendent cette merde sont encore plus étranges … comme pourquoi? C’est au-delà de moi pic.twitter.com/QLfSW9THsv – Vens (@callhimkeezus) 28 mars 2021

On dit à nos enfants que ce type de produit est non seulement correct, mais «exclusif». Mais savez-vous ce qui est plus exclusif? Leur âme éternelle donnée par Dieu. Nous luttons pour l’âme de notre nation. Nous devons lutter dur. Et nous devons lutter intelligemment. Nous devons gagner. https://t.co/m1k1YWFpuo – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 28 mars 2021

Mes enfants ne joueront plus jamais à Old Town Road. Je suis toujours en train de débattre du port @Nike après ça vient une goutte de sang pour de vrai – Nick Young (@NickSwagyPYoung) 28 mars 2021

Lil Nas X va vendre 666 paires de chaussures contenant du sang humain. Reste loin de moi si tu ne vois pas de problème avec ça – J📖 (@The_Trxth) 26 mars 2021

Comme on pouvait s’y attendre, Lil Nas X a applaudi les haineux sur Twitter de la meilleure façon.

vous devez tous admettre … les chaussures sont dures! tu ne peux pas rester assis ici et mentir – non 🏹 (@LilNasX) 28 mars 2021

En réponse à la réaction, Lil Nas X a ensuite publié une vidéo d’excuses sincères sur YouTube. Ce ne sont probablement pas les excuses auxquelles les gens s’attendaient, cependant, car dans le court clip, il brandit l’entraîneur et avant de se présenter aux excuses, il coupe au moment exact où il commence à broyer sur les genoux de Satan à partir de son clip vidéo. JE-

Eh bien, qu’attendiez-vous du meilleur troll professionnel d’Internet?

