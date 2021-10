Lil Nas X répond en plaisantant aux commentaires homophobes de Boosie Badazz

AVERTISSEMENT : CONTIENT UN CONTENU INTÉRESSANT

Lil Nas X a répondu aux commentaires homophobes de Boosie Badazz, ayant dit en plaisantant qu’il ne s’était jamais senti «aussi mortifié» de sa vie dans un message à la traîne en retour.

Le chanteur de « Old Town Road », de son vrai nom Montero Lamar Hill, avais initialement a plaisanté en disant qu’il avait une nouvelle chanson avec Boosie – qui, il s’est avéré, n’a pas vraiment vu le côté drôle.

Crédit : Alamy

Les Louisiane rappeur alors riposté en publiant un tweet obscène chargé d’homophoinsulte bics, appelant également la star à « se suicider ».

Le message disait : « ARRÊTE DE ME TROLLER F ***** LOL UA ENTIER B**** JOUER AVEC UN GANGSTA SMH U PEUT CONTINUER À SUCER D*** N GETTIN F***** N YOUR A**. »

Crédit : Twitter

Le tweet a depuis été supprimé après avoir enfreint le code de conduite de Twitter, avec un avis expliquant : « Ce tweet n’est plus disponible car il enfreint les règles de Twitter. »

Apparemment répondre au tweet, P’tit Nas X, 22, a-t-il dit se sent « vraiment attristé »… pour continuer en plaisantant que c’est parce que Disney Channel n’a pas montré le saisonnier film de 1998 Ville d’Halloween encore.

Apparaître à la traîne 38 ans Boosie, alias Torrence Ivy Hatch Jr, he a écrit : « Je suis vraiment attristé. je n’ai jamais été aussi mortifié de ma vie. je ne peux pas croire disney la chaîne n’a pas encore été diffusée Halloween ville toute cette octobre. »

je suis vraiment attristé. Je n’ai jamais été aussi mortifié de ma vie. Je n’arrive pas à croire que la chaîne Disney n’ait pas encore joué à Halloween Town pendant tout le mois d’octobre. – MONTERO (@LilNasX) 23 octobre 2021

Se joignant à la blague, quelqu’un d’autre a commenté: « Il n’y a absolument aucune excuse pour ce type d’ignorance quand ils savent qu’Halloweentown est un classique. »

Un autre a ajouté: « LMFAOOOOO ce tweet va rendre Boosie encore plus fou, je pleure rn. »

Lil Nas X a déjà cherché à représenter et à se battre pour la communauté LGBT, et a également récemment été nommé avocat de l’année pour la prévention du suicide par The Trevor Project.

Lorsqu’il a reçu cette distinction en septembre, il a déclaré : « La discrimination autour de la sexualité et de l’identité de genre est toujours bien réelle, et notre communauté mérite de se sentir soutenue et totalement libre d’être elle-même.