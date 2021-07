Lil Nas X répond aux critiques de sa vidéo « Industry Baby »

Le rappeur Lil Nas X, avec Jack Harlow, a répondu à certaines des critiques émises contre la vidéo de son nouveau single, « Industry Baby », en plus de présenter quelques détails supplémentaires sur cette séquence, qui a été publiée l’année dernière. Le 23, mettant en vedette les deux artistes dans une évasion de prison colorée et extravagante.

Comme pour sa précédente vidéo controversée, « Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X a passé du temps à défendre sa nouvelle vidéo promotionnelle contre les commentaires négatifs reçus via Internet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish parle de son conflit avec la chanson « Getting Older »

Un utilisateur de Twitter souligne que les dirigeants de la musique d’entreprise ont produit une vidéo avec Lil Nas X dans laquelle un groupe d’hommes noirs danse du twerk, tandis que Jack Harlow, le seul homme blanc, est impliqué avec l’un des gardiens de la prison.

«Mais tous les hommes noirs sont sexuellement liés les uns aux autres. Est-ce un progrès ? », a écrit l’utilisateur sur Twitter. Lil Nas X répondrait : Laissez-moi vous expliquer. Lil Nas = gay, donc il est avec un mec. Jack Harlow = quinte. Alors il est avec une fille. Avez-vous compris?

Lil Nas X a également publié un commentaire énergique sur les critiques qu’il a reçues au sujet de vouloir promouvoir un « agenda gay » dans son matériel, notant que « si quelqu’un vous influence à ch * p * r a p * ne, vous vouliez probablement le faire » . D’autres commentaires ont souligné que la vidéo présente une version irréaliste du système pénitentiaire aux États-Unis, qui affecte de manière disproportionnée les citoyens noirs.

Lil Nas X a souligné via Twitter qu’il connaît la douleur que l’incarcération apporte aux familles et l’impact qu’elle a sur les familles noires, annonçant qu’il s’est associé à l’association « The Bail Project pour créer le » Bail X Fund « Et ainsi obtenir des gens de prison qui ont été injustement incarcérés.

sur une note sérieuse, je connais la douleur que l’incarcération apporte à une famille. et l’impact disproportionné de la caution en espèces sur la communauté noire. c’est pourquoi j’ai fait équipe avec @bailproject pour créer le Bail X Fund. ramenons les gens à la maison ! https://t.co/c6YOhNex7e – non (@LilNasX)

24 juillet 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift fête le premier anniversaire de son album « Folklore »

Concernant sa participation à la vidéo, Jack Harlow a indiqué qu’il aurait suivi l’exemple de Lil Nas X dans chaque étape qui aurait été nécessaire, même s’il avait été sollicité pour participer à l’enchaînement des douches. «Je laisse juste le cerveau travailler. Je suis honoré d’avoir participé à cela. » Lil Nas X se prépare pour la sortie de « Montero », son premier album, dans le courant de 2021.