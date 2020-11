Lil Nas X explique pourquoi il a refusé de gérer un compte Nicki Minaj Stan

L’artiste recordman a été « NasMaraj » sur les réseaux sociaux pendant des années et n’a admis que récemment être un stan de Nicki Minaj.

S’il n’en tenait qu’à Lil Nas X, il aurait déjà obtenu un long métrage de Nicki Minaj. L’icône de « Old Town Road » dirigeait autrefois un compte Nicki Minaj stan nommé « Nas Maraj », mais quand il montait les échelons de la renommée et a été confronté à son passé, le rappeur a nié être un Barb. Les reçus ont été retirés et les captures d’écran ont été partagées, mais Lil Nas X a continué à donner la réponse « ce n’était pas moi ». Il s’est ensuite manifesté pour dire qu’il était, en effet, Nas Maraj et s’est abondamment excusé auprès de Nicki, ajoutant qu’en tant que rappeur gay enfermé, il avait peur de révéler la vérité. le Reine le rappeur a accepté ses excuses tout en admettant que cela lui faisait mal, et depuis ce temps, Nas X a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se mettre de son côté afin qu’ils puissent un jour collaborer. « D’accord, j’avais un compte stan depuis quelques années », a déclaré Lil Nas X au maquilleur James Charles. «J’étais à peu près un grand fan de Nicki. Je veux dire, je le suis toujours. Elle est une icône. C’est une légende. Mais je voulais vraiment m’éloigner du compte, en particulier [with] commencer une carrière musicale et tout. Je voulais être ma propre personne. « Il avait précédemment déclaré qu’il savait que s’il se présentait en tant que Barb, sa sexualité serait remise en question et qu’il n’était pas prêt à avoir cette conversation en tant que rappeur en herbe. Beaucoup de Barbz ne lui ont toujours pas pardonné, même après son costume d’Halloween à couper le souffle. Découvrez son entretien avec James Charles ci-dessous.