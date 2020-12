Lil Nas X dit que Tyler, le créateur et Frank Ocean « l’ont rendu plus facile » pour lui

Le rappeur de « Holiday » dit qu’ils l’ont aidé à être « là où je suis, confortablement ».

À l’été 2019, Lil Nas X a décidé de partager sa sexualité avec le monde. La star montante et record s’est manifestée pour dire qu’il était gay, et depuis lors, il a été soutenu par les fans et taquiné par des ennemis. Quoi qu’il en soit, Lil Nas X vit sa vérité et a parlé ouvertement de ses réserves quant à la révélation de sa vie personnelle d’homme gay noir dans le monde du rap. Récemment, Lil Nas X a discuté avec Zane Lowe de la façon dont il a grandi en tant qu’artiste tout au long de 2020 alors qu’il s’est débarrassé de certaines relations et a travaillé sur son prochain album. Le disque, selon le rappeur, montrera davantage son moi authentique – quelque chose qu’il a dit qu’il ne pouvait pas faire sept. «Je pense que des artistes comme Frank en général et, comme Tyler et autres, ils m’ont facilité la tâche d’être là où je suis, confortablement», a déclaré Nas X en parlant de l’expression créative de l’artiste. « Provider » était également une chanson très spéciale pour moi pendant cette relation dans laquelle j’étais. Alors oui, allez Frank, il est incroyable. « Lil Nas X a également parlé de ce qui l’a amené à prendre la décision de se dévoiler au public. « Je sens honnêtement que j’ai mes anges avec moi à tout moment. J’avais l’impression de recevoir des signes, d’accord, il est temps que nous fassions cette chose. » Parce que c’est comme si je progressais déjà et que je devenais plus libre avec tout ce que je fais, alors passons au niveau supérieur et, vous savez, faisons-le « , a déclaré Lil Nas X. » que ce soit ça ou quoi? Faire semblant de ça pour le reste de ma vie? Et aussi ne pas pouvoir exprimer ça à travers ma musique. « Le rappeur a ajouté qu’il n’avait aucun regret et espère inspirer les autres. Découvrez son interview ci-dessous.